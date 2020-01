Tottenham, infortunio Kane: torna ad aprile

Tottenham, l’attaccante Harry Kane out fino alla primavera. Il club londinese comunica: “si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la rottura di un tendine della coscia sinistra”

Tegola per il Tottenham ed il suo allenatore, Josè Mourinho che dovranno fare a meno di Harry Kane. L’attaccante inglese, dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio a seguito dell’infortunio rimediato a capodanno durante la gara contro il Southampton.

Gli esami clinici e le visite condotte nel corso di questi giorni sono stati chiari: rottura di un tendine del ginocchio sinistro. Infortunio che ha costretto il centravanti a sottoporsi ad una operazione che lo terrà lontano dal campo fino ad aprile.

IL COMUNICATO DEL TOTTENHAM

La comunicazione arriva direttamente dal sito ufficiale del club londinese che scrive: “In seguito agli accertamenti medici condotti dal nostro staff durante la scorsa settimana, possiamo confermare che Harry Kane si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la rottura di un tendine della coscia sinistra. L’attaccante si era infortunato durante l’impegno di Premier League contro il Southampton della scorsa settimana e medici specializzati hanno consigliato l’operazione dopo ulteriori analisi sull’infortunio. Questa decisione non dovrebbe modificare il lasso temporale per cui il capitano della nazionale inglese risulterà indisponibile, con le aspettative di un ritorno agli allenamenti stimato ad aprile“.

Uno spiacevole evento che rischia di compromettere la stagione calcistica del britannico che, certamente non sarà disponibile per la doppia sfida di Champions League, valida per gli ottavi di finale, contro il Lipsia.

Trovano così conferma i timori dell’allenatore degli Spurs, Mourinho che con grande rammarico perde una pedina fondamentale della sua squadra. Il capitano Kane, quest’anno ha realizzato 11 reti in Premier e 27 nella stagione tra partite di club e in nazionale.

La sua assenza, dunque, si farà certamente sentire sul campo sul quale, potrà tornare solo in primavera in vista di Euro 2020 che inizierà i primi di giugno.

