Calciomercato Napoli: Mertens ad un passo dal Chelsea. Intesa con la Spal per Petagna

Calciomercato Napoli: voci dell’ultima ora riferiscono di un Chelsea pronto a portare a Londra Dries Mertens ed anche la pista Petagna dalla Spal sembra essersi riaccesa.

Il rapporto tra Dries Mertens ed il Napoli continua ad essere più intricato che mai. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile riavvicinamento tra le parti, ma voci dell’ultima ora riferiscono di un forte interesse del Chelsea per il numero 14 azzurro.

Il belga, com’è noto ormai da tempo, è in scadenza di contratto a giugno e il desiderio, mai celato dal calciatore, sarebbe quello di restare nel capoluogo campano, ma con un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, l’opzione trasferimento non è tuttavia da escludere.

Calciomercato Napoli: Mertens verso il Chelsea. Petagna dalla Spal ad un passo

In questo senso sembra quindi aver preso campo l’ipotesi di un suo trasferimento all’estero, precisamente a Londra, sponda Chelsea. I Blues avrebbero messo sul piatto una cifra intorno ai 7 milioni di euro e con un Napoli che sembra disposto a privarsi del suo gioiello è più che probabile la cessione di Mertens in Inghilterra.

E per un attaccante che va ce n’è un altro che viene. Infatti, sebbene solo poche ore fa sembrava tutto naufragato, pare invece che Andrea Petagna sia vicinissimo al club di De Laurentis. Da Ferrara danno infatti già per concluso l’affare tra il Napoli e la Spal per il prestante attaccante sulla base di un accordo da 17 milioni di euro + bonus.

Petagna, che potrebbe sostenere le visite mediche con la società campana già domani, resterà in prestito al club emiliano fino alla fine della stagione con l’intento di aiutare la squadra ad ottenere la salvezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA