Calciomercato Napoli: il Monaco ci prova per Mertens

Calciomercato Napoli: il Monaco piomba inaspettatamente su Dries Mertens. Pronti 15 milioni per il club e 5 all’anno per il talento belga. La società di De Laurentis ci pensa.

Sembrava vicino il rinnovo di contratto di Dries Mertens con il Napoli ed invece le parti sono ancora distanti. Sebbene nei giorni scorsi avessimo parlato infatti di un riavvicinamento tra il talento belga ed il club azzurro, notizie dell’ultim’ora provenienti dalla Francia sembrano invece aver fatto mutare notevolmente le carte in tavola.

Pare infatti che il Monaco, club militante in Ligue 1, abbia manifestato grande interesse nei confronti del numero 14 partenopeo. La società, che attualmente si trova al nono posto in classifica nel massimo campionato francese, offre al Napoli poco più di 15 milioni di euro per portare Mertens nel principato.

E cosa sicuramente non trascurabile sono i 5 milioni di euro di ingaggio a stagione che il sodalizio monegasco offre al 32enne di Lovanio. Com’è noto ormai da tempo infatti, Mertens vorrebbe restare nel capoluogo campano, a patto però che la società gli aumenti l’ingaggio che attualmente è pari a 4,2 milioni di euro all’anno.

L’entourage del belga chiede 5 milioni per il proprio assistito, mentre il Napoli propone un rinnovo di contratto alle stesse cifre attuali. Una distanza, come si evince, minima tra le parti, ma che potrebbe presto diventare insanabile qualora Mertens decidesse di accettare l’offerta del Monaco che, guarda caso, gli offre appunto uno stipendio da 5 milioni di euro all’anno.

La situazione attualmente è in stand-by, ma non è da escludere niente visto che su Mister 118 gol con la maglia del Napoli ci sono anche il West Ham e il Borussia Dortmund. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

