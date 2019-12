Calciomercato Napoli: Lobotka e Radonjic possono arrivare a gennaio

Calciomercato Napoli: Lobotka e Radonjic, rispettivamente in forza al Celta Vigo e all’Olympique Marsiglia, possono arrivare alla corte di Gattuso già a gennaio.

Mentre i giocatori sono in vacanza a godersi qualche giorno di relax prima di tornare al lavoro, le società si muovono sul mercato e provano a regalare alle proprie rose validi elementi che possano dare una mano in vista della seconda parte di campionato.

In questo senso, tra le società più attive, vi è il Napoli di Aurelio De Laurentis che, dopo aver chiuso per Amrabat dal Verona, sembra aver messo gli occhi anche su Lobotka e Radonjic. I due, rispettivamente in forza al Celta Vigo e all’Olympique Marsiglia, piacciono infatti molto a Gennaro Gattuso che vorrebbe, quantomeno, un elemento che faccia rifiatare Allan di tanto in tanto.

Lo slovacco e il serbo, vista la loro età (25 anni il primo, 23 il secondo) rappresenterebbero delle buone scelte in vista del rinnovamento della rosa, preventivato già dalla società, per la prossima stagione.

Tuttavia, sebbene le notizie riguardanti trattative più o meno attendibili siano molteplici, il mercato, come sottolineato ormai milioni di volte, inizierà solo il prossimo 2 gennaio. Pertanto, in attesa di eventuali sviluppi, non possiamo far altro che attendere appunto l’apertura ufficiale delle trattative.

