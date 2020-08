Calciomercato Napoli: Llorente finisce nel mirino del Genoa

Calciomercato Napoli: dopo Allan, anche Fernando Llorente potrebbe lasciare la Campania. Lo spagnolo piace al Genoa di Enrico Preziosi che è alla ricerca di un bomber di razza che porti esperienza alla squadra.

Dopo Allan, finito all’Everton, anche un altro pezzo pregiato del Napoli potrebbe fare le valigie e cambiare aria. Stiamo parlando di Fernando Llorente, forte attaccante 35 enne, che, stando a quanto circolato nelle ultime ore, sarebbe finito nel mirino del Genoa di Enrico Preziosi. Lo spagnolo, che da quando è arrivato Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, ha visto pochissimo il campo, potrebbe far comodo alla causa del Grifone che è alla disperata ricerca di un attaccante forte ed esperto che prenda in mano le redini del pacchetto offensivo rossoblu e guidi la squadra verso una salvezza più tranquilla di quelle conquistate all’ultima giornata negli ultimi due anni.

I genovesi hanno sul taccuino diversi nomi, tra i quali, oltre all’ex Juventus, figura anche quello di Leonardo Pavoletti che, chiuso al Cagliari da Giovanni Simeone, potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di tornare sotto l’ombra rossoblu della lanterna e garantirsi un ruolo centrale nei piani di Rolando Maran, suo ex allenatore in Sardegna. Al momento Llorente pare essere in cima alla lista dei desideri del Genoa che, affascinato dall’esperienza internazionale del forte attaccante classe ’85, potrebbe davvero fare carte false pur di averlo sul prato di Marassi il prossimo anno. Nel calciomercato, ad ogni modo, non è mai detta l’ultima parola. Bisognerà aspettare l’apertura ufficiale delle trattative per saperne di più.

