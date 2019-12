Calciomercato Napoli: l’Everton ci prova per Mertens

Calciomercato Napoli: l’Everton di Carlo Ancelotti prova a sondare il terreno per provare a portare Dries Mertens sulla sponda blu di Liverpool.

Mentre la Serie A è ancora ferma per via della pausa natalizia, la Premier League non si ferma e anzi manda in campo, in questo weekend, la 20° giornata di campionato.

Di scena ovviamente anche l’Everton di Carlo Ancelotti che, dopo aver vinto nel Boxing Day contro il Burnley, la sua prima partita ufficiale sulla panchina delle Toffees, guarda ora anche al mercato e punta uno dei suoi ex pupilli ai tempi del Napoli.

Voci di corridoio riferiscono infatti di un interessamento dei Blues per Dries Mertens. L’attaccante belga, attualmente, è una seconda scelta per Gattuso il quale, almeno per il momento, gli sta preferendo Callejon ed Insigne.

L’ex PSV tuttavia, nonostante il ruolo di sostituto, vorrebbe comunque restare nel capoluogo campano ed infatti, in questo senso, il presidente De Laurentis sembrerebbe intenzionato a soddisfare la richiesta del suo gioiello al quale avrebbe offerto un prolungamento di contratto di altri due anni alle stesse cifre attuali.

L’entourage del numero 14 azzurro pare però non essere troppo d’accordo con la linea di pensiero del comandante in capo napoletano e pertanto chiede alla società partenopea un rinnovo di contratto di 3 anni con un netto aumento di ingaggio.

De Laurentis, dal canto suo, ha già fatto capire che non modificherà la sua offerta, quindi se le parti non dovessero mettersi d’accordo, potrebbe anche realizzarsi una clamorosa cessione all’estero del duttile folletto belga.

In questo senso l’Everton e soprattutto Ancelotti restano pertanto alla finestra, aspettando con ansia l’inizio ufficiale delle trattative che scatterà il prossimo 2 gennaio.

