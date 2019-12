Ufficiale: Ancelotti nuovo manager dell’Everton

Esonerato appena dieci giorni fa dal Napoli, Carlo Ancelotti diventa il nuovo tecnico dei Toffees dopo un accordo lampo e la firma sul contratto. Possibile esordio tra cinque giorni contro il Burnley.

Chiusa una porta, si apre un porto per Carlo Ancelotti. Era nell’aria da alcuni, ma ora è ufficiale: il tecnico di Reggiolo è il nuovo tecnico dell’Everton.

L’annuncio l’ha dato lo stesso club attraverso un simpatico video-fumetto in cui Ancelotti viene raffigurato mentre solleva i trofei che ha vinto in carriera.

Non ci sarà troppo tempo per celebrare il matrimonio, perche Ancelotti dovrà subito tuffarsi nella realtà inglese (che peraltro lui già conosce, avendo allenato il Chelsea), con la sua prima partita ufficiale, che dovrebbe essere quella del 26 dicembre in casa contro il Burnley.

Il lavoro di Carletto, tuttavia, è già iniziato da qualche giorno anche sul mercato calciatori. Non è un mistero, infatti, l’interesse per alcuni uomini che hanno condiviso con lui l’esperienza di Napoli, due fra tutti Zielinski e Koulibaly.

Se per il primo la missione sembra alla portata, per il secondo ci sono almeno due problemi da superare. Da un lato il fatto che la valutazione economica rimane comunque elevata, nonostante il periodo di involuzione che lo ha colpito da inizio campionato.

