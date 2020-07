Calciomercato Napoli: l’alternativa ad Allan è Vlasic

Calciomercato Napoli: i partenopei guardano in Russia e mettono nel mirino Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Il centrocampista croato classe ’97 può essere l’alternativa giusta ad Allan che pare sempre più vicino all’Everton dell’ex Ancelotti.

In attesa di scendere in campo domani contro il Parma di Roberto D’Aversa, il Napoli del patron De Laurentiis guarda, come sempre, al calciomercato e mette nel mirino un profilo interessante che potrebbe far molto comodo, la prossima stagione, a Gennaro Gattuso.

Stiamo parlando di Nikola Vlasic, centrocampista classe ’97, in forza ai russi del CSKA Mosca. Il calciatore croato, assistito dalla Starfactory, agenzia che fino a poco fa curava gli interessi di Victor Osimhen, piace molto al DS Giuntoli che avrebbe visto in lui una valida alternativa al partente Allan.

Il brasiliano, viste le numerose panchine rimediate dopo la ripresa, è chiaramente l’ultima scelta di Gattuso che lo ha utilizzato, fin qui, solo per far rifiatare Fabian Ruiz, Zielinski e tutti gli altri. L’ex Udinese non rientra più nei piani della società che, a questo punto, vorrebbe cederlo. In questo senso l’Everton di Carlo Ancelotti, è pronto a sedersi ad un tavolo per trattare il calciatore che tanto piace al tecnico romagnolo.

Al patron azzurro basterebbero “appena” 15 milioni per lasciar partire il suo attuale numero 5. 15 milioni che verrebbero poi subito reinvestiti nella trattativa che potrebbe portare Vlasic all’ombra del Vesuvio il prossimo anno. Il CSKA Mosca chiede suddetta cifra per il suo gioiello, quindi le basi che possono far decollare l’affare ci sono tutte. Resta però da capire la volontà del giocatore che ancora non si è espresso sull’eventualità di un suo trasferimento in Italia. Come sempre, pertanto, non possiamo far altro che aspettare l’apertura ufficiale delle trattative per saperne di più.

