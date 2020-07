Parma-Napoli in Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 22-07-2020

Alle 19:30 di domani, allo Stadio Ennio Tardini, si gioca Parma-Napoli: tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra emiliani e partenopei.

Alle 19:30 di domani, in uno Stadio Ennio Tardini ovviamente vuoto, scenderanno in campo il Parma di Roberto D’Aversa e il Napoli di Gennaro Gattuso. Sfida che non ha alcun valore per entrambe visto che gli emiliani sono virtualmente salvi e i partenopei non hanno alcun obiettivo da raggiungere tramite il campionato visto che un posto in Europa League è stato già conquistato grazie alla vittoria della Coppa Italia. La sfida di domani sarà quindi solo l’occasione, per il Parma, di riscattare la brutta sconfitta maturata in rimonta contro la Sampdoria e per il Napoli di dare seguito alla bella vittoria di qualche giorno fa contro l’Udinese.

Le ultime sulle formazioni di Parma e Napoli

Per quanto riguarda le probabili formazioni, D’Aversa dovrebbe schierare il suo Parma con il consueto 4-3-3. Sepe quindi in porta con, davanti a lui, Darmian, Iacoponi, Dermaku e Pezzella. A centrocampo spazio a Grassi, Brugman e Kurtic. In attacco il tridente formato da Kulusevski, Inglese e Gervinho.

Anche Gattuso dovrebbe affidarsi al suo classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. Davanti il trio costituito da Politano, Lozano e Insigne.

Parma-Napoli, 22-07-2020

Probabili formazioni Parma-Napoli

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

Come vedere Parma-Napoli in diretta TV e streaming

Parma-Napoli sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare DAZN al canale DAZN 1. Via streaming sarà invece possibile assistere al match collegandosi al sito internet della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Parma-Napoli

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Parma-Napoli, a partire dalle 19:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Parma e Napoli sono, complessivamente, 45 (35 in Serie A, 8 in Serie B e 2 in Coppa Italia). Il bilancio sorride agli azzurri che guidano la contesa con 20 vittorie a fronte delle 15 gialloblu. 10 i pareggi invece. 66 i gol messi a segno dagli azzurri, 56 quelli messi a referto dagli emiliani.

L’ultimo precedente tra le due squadre è ovviamente quello della gara di andata che vide il Parma trionfare per 1-2 al San Paolo lo scorso 14 dicembre. L’ultima gara giocata al Tardini risale invece alla stagione scorsa quando i partenopei trionfarono per 0-4 il 24 febbraio 2019. L’ultimo pareggio in terra ducale risale invece alla stagione 2014-2015 quando la già fallita società parmense fermò i campani sul 2-2. Infine, per trovare l’ultima vittoria casalinga dei crociati sul Napoli bisogna tornare addirittura alla stagione 2013-2014 quando gli uomini, al tempo allenati da Roberto Donadoni, sconfissero per 1-0, grazie ad un gol di Marco Parolo, la squadra guidata allora da Rafa Benitez.

