Calciomercato Napoli: la Roma punta Ospina per sostituire Pau Lopez

Calciomercato Napoli: la Roma di James Pallotta punta David Ospina. Il colombiano sarebbe il profilo perfetto per sostituire il partente Pau Lopez.

Se da un lato c’è una stagione 2019-2020 ormai pronta a ripartire, dall’altro ci sono le solite notizie di calciomercato che non accennano a fermarsi. Infatti, sebbene manchino ancora 3 mesi all’apertura ufficiale delle trattative, le voci riguardanti conferme e trasferimenti, non sembrano diminuire.

Tra le tante squadre poste al centro dell’attenzione, nel contesto “calciomercato”, c’è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentis che, tra conferme ancora da blindare, possibili colpi e partenze eccellenti, si appresta a scendere in campo, sabato sera, contro l’Inter di Antonio Conte per il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia.

Calciomercato Napoli: Ospina finisce nel mirino della Roma.

Tra i tanti nomi, dati per partenti, oltre ai soliti Milik, Koulibaly, Allan e Callejon, c’è ora anche quello di David Ospina, portiere colombiano ex Arsenal che, proprio sotto la gestione di Gennaro Gattuso, ha iniziato ad acquisire una certa continuità di rendimento.

L’ex Gunners sembrerebbe essere finito nel mirino della Roma di James Pallotta che starebbe cercando un valido portiere da inserire in squadra qualora lo spagnolo Pau Lopez decidesse di andare via a fine stagione. Al momento non si conoscono i dettagli dell’affare, né se lo stesso andrà mai realmente in porto.

Basti ricordare infatti che Gattuso fa molto affidamento su Ospina, il quale ha ormai da tempo relegato, al ruolo di secondo portiere, il pur valido e giovane Alex Meret. La trattativa sembra quindi quantomai complicata, se non impossibile, ma nel calcio mai dire mai.

