Ufficiale: ripresa Serie A il 20 giugno, Coppa Italia dal 13 o 14

Il Governo ha dato finalmente l’ok alla ripresa della Serie A, che tornerà in campo il 20 giugno, mentre il 13 giugno, o il 14 senza DPCM, ci sarà spazio alla Coppa Italia, come spiegato dal Ministro dello Sport Spadafora, con la finale in programma il 17

Habemus calcium. Habemus datam. Sì, perché ora è ufficiale: la Serie A tornerà in campo e lo farà il 20 giugno, visto che la settimana precedente sarà dedicata interamente alla Coppa Italia, che si spera possa riprendere il 13 giugno.

Ma andiamo con ordine. Dopo tre mesi di tiri e molla, dubbi, accuse, trattative, protocolli modificati, fasi di norme medico-sanitarie per affrontare al meglio la pandemia del Coronavirus, che ha fermato le attività a fine febbraio, oggi era il giorno decisivo per il calcio italiano.

Infatti, nel pomeriggio c’è stato un summit, tramite video call conference, tra il Ministro dello Sport, la FIGC, la Lega Serie A, l’AIC, l’AIA e la FMSI per decidere se, quando e come la Serie A potesse tornare in campo e riprendere da dove era stata interrotta a causa della diffusione del contagio del Covid-19.

E’ stata una riunione lampo, visto che già in mattinata il Comitato Tecnico Scientifico aveva approvato i protocolli che il Comitato Scientifico della Federcalcio aveva stilato per le norme medico-sanitarie relative alle partite, con cui veniva confermata la quarantena di squadra di due settimane in caso di nuova positività.

Insomma, tutto era ormai propenso alla ripresa del campionato, come appunto poi è stato. Infatti, è arrivato l’ok definitivo del Governo, che però ha imposto una ripresa più soft, prima cioè con la disputa delle due sfide di ritorno delle semifinali di Coppa Italia e solo dopo la ripresa della Serie A.

E’ stato lo stesso Vincenzo Spadafora ad annunciarlo:

È stata una riunione molto utile con tutte le componenti della FIGC: come abbiamo detto sin dal primo momento il calcio sarebbe ripartito con le condizioni di sicurezza e con l’ok di CTS ai vari controlli. L’Italia sta ripartendo ed è giusto che lo faccia anche il calcio, il CTS ha confermato la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, eventualità che non ci auguriamo. Il percorso dei tamponi non dovrà ledere le necessità generali di tutti i cittadini italiani, alla luce di queste considerazioni ho fatto presente alla FIGC che se dovesse riemergere l’emergenza sanitaria, il campionato dovrebbe essere nuovamente sospeso.

Il Governo ha dato l’ok solo dopo la presentazione di piani alternativi relativi a Play-off e Play-out, in caso impossibilità di completare il campionato, oppure la cristallizzazione della classifica:

La FIGC ha spiegato che esiste un piano B e un piano C: playoff e playout oppure la cristallizzazione della classifica, come si dovrà fare è una decisione che spetta a loro, non a me.

Dunque, si inizierà prima con le due partite di Coppa Italia, cioè Napoli-Inter e Juventus-Milan, per le quali si spera in una deroga da parte del Governo dopo la proroga al divieto degli eventi sportivi fino al 14 giugno affinché possano disputarsi il 13 giugno, per poi concludere la coppa nazionale entro il 20 giugno con la finale, in programma il 17, quando ricomincerebbe il campionato, ma non è da escludere che la Coppa Italia ricominci direttamente il 14 senza nuovo DPCM:

Il campionato riprende il 20 giugno, mi sono già confrontato anche con il presidente del consiglio Conte. Spero si possa, nella settimana dal 13 al 20, completare la Coppa Italia: sarebbe una ripartenza a beneficio di tutti gli italiani essendo la competizione sul servizio pubblico. Modifica DPCM? Potremmo, ma si potrebbe anche partire il 14.

Riguardo la deposita da parte della Lega Serie A per l’ingiunzione di pagamento a Sky e le difficoltà legate ai pagamenti degli stipendi di calciatori e atleti:

Anche oggi ho avuto contatti con Sky, mi auguro ci sia da loro un segnale di conferma, dopo le prime interlocuzioni positive, anche nell’interesse d evitare assembramenti in luoghi pubblici. Oggi è una giornata positiva, anche perché il ministro dell’Economia Gualtieri ha firmato il decreto per i 230 milioni per il bonus dei lavoratori sportivi. Si sta avverando il mio auspicio che tutto il mondo dello sport potesse ripartire contemporaneamente, smentiamo la storiella che io avessi qualche riserva sul mondo del calcio.

Ora, quindi, spazio alla Lega Serie A, che insieme con FIGC e AIC dovrà decidere il calendario e le fasce orarie.

A questo punto, è probabile che ci sia subito un turno infrasettimanale subito dopo il 20 giugno, quindi il 24 giugno, dedicato ai recuperi della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno, cioè alla disputa di Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Hellas Verona-Cagliari.

Infine, riproponiamo tutto il calendario delle partite che devono ancora essere disputate:

25° GIORNATA (recuperi)

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

27° GIORNATA

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

28° GIORNATA

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

29° GIORNATA

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

SPAL-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

30° GIORNATA

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-SPAL

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

31° GIORNATA

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

SPAL-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

32° GIORNATA

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-SPAL

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

33° GIORNATA

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

34° GIORNATA

Brescia-SPAL

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

35° GIORNATA

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

36° GIORNATA

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

SPAL-Torino

Verona-Lazio

37° GIORNATA

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL

38° GIORNATA

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

SPAL-Fiorentina

COPPA ITALIA

Semifinali di ritorno

Napoli-Inter

Juventus-Milan

Finale Coppa Italia

