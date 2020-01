Napoli, si lavora al rinnovo di Dries Mertens

Sebbene sia assente ormai da un po’, voci di corridoio riferiscono di riavvicinamento tra Dries Mertens e il Napoli per quanto riguarda il rinnovo di contratto del belga che vorrebbe rimanere nel capoluogo campano ancora a lungo.

Dries Mertens non si vede in campo ormai da diverso tempo e la data del suo rientro è ancora un mistero. Assente nelle prime gare del 2020 che hanno visto il suo Napoli perdere in campionato contro Inter, Lazio e Fiorentina e vincere in Coppa Italia contro il Perugia, il belga sembrerebbe vicino all’intesa con il club azzurro per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno di quest’anno.

Il 32enne di Lovanio infatti non ha mai nascosto la volontà di voler restare a Napoli ancora a lungo e nonostante negli ultimi mesi fossero circolate voci riguardanti una sua possibile cessione già a gennaio (si parlava di un potenziale trasferimento all’Inter di Antonio Conte), il numero 14 azzurro sembra aver riaperto, almeno secondo le ultime voci, un minimo di dialogo con la dirigenza partenopea che, a sua volta, sembrerebbe disposta a rinnovare il rapporto lavorativo con l’ex PSV.

Mertens, che aspetta ancora di fare il suo rientro in campo, spera quindi nella società con la cui maglia, dal 2013 ad oggi, ha segnato la bellezza di 118 gol, solo 3 in meno di Marek Hamsik, attuale miglior marcatore di sempre della storia del Napoli.

