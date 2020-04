Calciomercato Napoli: il Manchester United punta Di Lorenzo

Calciomercato Napoli: il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær sonda il terreno per provare a portare in Inghilterra Giovanni Di Lorenzo.

Il calcio giocato non si vede da settimane ormai e la mancanza di partite rattrista sicuramente tutti gli appassionati. Purtroppo l’emergenza Coronavirus che attanaglia il nostro paese non è ancora passata e sperare in un ritorno in campo nelle prossime settimane è cosa assai remota, nonché inutile.

Tutto ciò che rientra nella categoria “calcio” sono quindi le innumerevoli voci di trattative, presunte e reali, che riguardano praticamente tutti i calciatori professionisti sparsi sul pianeta. I cartellini dei giocatori, visto lo stato di pandemia, subiranno inevitabili svalutazioni nel prossimo calciomercato e molti di essi, tra i quali anche i cosiddetti Top Player, potrebbero finire da una parte all’altra a cifre “irrisorie”.

Calciomercato Napoli: Giovanni Di Lorenzo, qui in maglia Empoli, potrebbe finire al Manchester United di Ole Gunnar Solskjær

Ad ogni modo nulla è ancora delineato. Bisognerà aspettare ancora un po’ per sapere se le competizioni nazionali e internazionali avranno la possibilità di ripartire oppure no. Quindi, in attesa di saperne di più, concentriamo la nostra attenzione, come anticipato poc’anzi, sul calciomercato.

L’ultima notizia, in ordine cronologico è quella secondo cui il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær avrebbe messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Il terzino destro partenopeo, ex, tra le altre, di Empoli e Matera, piace infatti molto ai Red Devils che avrebbero contattato l’entourage del giocatore per vedere se sia possibile, o meno, intavolare una trattativa col club di De Laurentis.

Al momento non c’è nulla di concreto, ma non è detto che Di Lorenzo non possa seguire l’esempio di Darmian che nel 2015 passò proprio allo United, dal Torino, per 18 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.

