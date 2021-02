Ufficiale, addio Bayern Monaco: Alaba firma col Real Madrid

David Alaba è pronto a sposare la causa del Real Madrid. Il difensore austriaco ha dichiarato la propria volontà di lasciare il Bayern Monao a fine stagione: “Ho preso questa decisione e sono pronto a provare qualcosa di nuovo, nella prossima stagione. Non è stato facile dire addio a questo club dopo 13 anni. Al momento non voglio dire quale sarà la mia prossima destinazione“. Ha dichiarato ai canali ufficiali del club.

Si giuge così al finale più scontato di una storia durata ben 13 anni. Scontato perché tale appare la prossima destinazione di Alaba. Sebbene lui stesso non si sia sbilanciato su quello che sarà il proprio futuro, le “merengues” vengono accreditate da tutti come l’opzione preponderante nella mente del giocatore, ancor più del Manchester City di Guardiola e della Juventus di Ronaldo, entrambe attratte dal luccicante parametro zero. Per togliergli qualsiasi dubbio, Florentino Perez gli ha preparato un contratto da 10 milioni a stagione per i prossimi quattro anni, come regalo di benvenuto.

Un pre accordo già c’è, per cui è solo questione di tempo. Il tempo, tanto quello passato da Alaba alla corte del Bayern, dove si è formato come calciatore, è diventato il miglior terzino sinistro al mondo, e poi ha accettato la metamorfosi da centrale per esigenze di squadra. La sua avventura al Bayern è stata un vero romanzo di formazione, che l’ha visto raggiungere una maggiore maturità tecnica e tattica. Ma, come in ogni periodo della crescita, arriva il momento di passare oltre.

Per un vincente come lui (21 trofei in 13 anni) non dovrebbe essere un problema integrarsi nel club più vincente della storia del calcio (87 trofei). A 29 anni, bene ricordarlo, Alaba potrebbe vivere una seconda giovinezza calcistica in Spagna, magari altrettanto soddisfacente sotto il profilo sportivo. Le premesse per un binomio trionfale ci sono tutte. Basta solo attendere.

