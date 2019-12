Calciomercato Napoli: idee Ferreira Carrasco e Danilo Pereira

Calciomercato Napoli: il club di De Laurentis continua a sondare il terreno in vista della sessione di calciomercato che scatterà il prossimo 2 gennaio. Notizie recenti riferiscono di un interesse dei partenopei per Ferreira Carrasco e Danilo Pereira.

All’inizio ufficiale delle trattative manca meno di una settimana, ma le squadre sembrano essere già pronte a sfoderare colpi importanti per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione.

Notizie dell’ultim’ora riferiscono di un interesse del Napoli di Aurelio De Laurentis per Yannick Ferreira Carrasco del Dalian Yifang e per Danilo Pereira del Porto.

Il primo, in Cina dal febbraio 2018, dopo le esperienze al Monaco e all’Atletico Madrid, sembrerebbe stufo dell’ambiente cinese e vorrebbe, pertanto, tornare in Europa. Alla finestra sembra esserci, come detto, il Napoli che farebbe carte false per riportarlo nel calcio che conta.

Al momento si tratta solo di voci di corridoio, ma l’ipotesi di vedere il belga in azzurro potrebbe concretizzarsi realmente qualora Callejon, ormai non più tanto gradito al presidente De Laurentis, decidesse di accettare proprio l’offerta del Dalian.

Sulle tracce del 26enne di Ixelles c’è però anche la sua ex squadra, l’Atletico Madrid, che riaccoglierebbe a braccia aperte il suo “figliol prodigo”. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda Danilo Pereira invece, il Napoli vorrebbe portarlo in Italia per fornire a Gattuso quel centrocampista tanto desiderato dal tecnico calabrese. L’ex Parma farebbe più che comodo alla causa visto che, all’occorrenza, può ricoprire anche il ruolo di difensore.

La sua clausola rescissoria coi lusitani è di 40 milioni, coi portoghesi che sembrano disposti però a negoziare vista anche la forte volontà del calciatore di lasciare Porto per provare una nuova esperienza oltre i confini nazionali.

