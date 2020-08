Calciomercato Napoli: idea Papastathopoulos dall’Arsenal

Calciomercato Napoli: l’Arsenal offre Sokratis Papastathopoulos ai partenopei così da puntare tutto su Gabriel Magalhaes del Lille. De Laurentiis però non ci sta: vuole sia il greco che il brasiliano.

Altro giorno, altra notizia di calciomercato che giunge da Napoli. Secondo le classiche voci di corridoio pare infatti che il club di Aurelio De Laurentiis abbia ricevuto una proposta dall‘Arsenal disposto ad offrire Sokratis Papastathopoulos ai partenopei per avere il via libera per Gabriel Magalhaes del Lille.

Il difensore brasiliano dei francesi piace molto al club inglese che vorrebbe appunto portarlo a Londra già la prossima stagione. Ovviamente affinché ciò avvenga è necessario che si liberi una casella nel reparto arretrato dei Gunners. Da qui la possibilità di sacrificare Papastathopoulos che, a 32 anni suonati, non rientra più nei piani di Mikel Arteta.

Calciomercato Napoli: Sokratis Papastathopoulos, qui in maglia Borussia, piace ai partenopei.

Il Napoli ci pensa visto che Koulibaly e Maksimovic sono in uscita (il senegalese è conteso tra Manchester United e Manchester City, mentre il serbo piace a Milan, Roma ed Everton), ma chiaramente non è disposto ad accettare le richieste dell’Arsenal che vorrebbe che i partenopei si tirassero fuori dalla corsa a Magalhaes con il quale, per giunta, hanno già un accordo di massima.

De Laurentiis, dal canto suo, ha infatti già fatto sapere che non rinuncerà al difensore del Lille né tanto meno al greco visto che Papastathopoulos, avendo già giocato in Italia con le maglie di Genoa e Milan, conosce bene la Serie A e potrebbe quindi rappresentare il giusto rinforzo di esperienza in una squadra che dovrà rilanciarsi dopo la non proprio felice stagione 2019-2020.

