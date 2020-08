Calciomercato Napoli: è guerra tra City e United per Koulibaly

Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly è ormai ai saluti. Il difensore senegalese lascerà molto probabilmente l’Italia per andare a giocare in Premier League, precisamente a Manchester. Resta da capire con quale casacca. Manchester United e Manchester City hanno infatti presentato offerte serie per l’ex Genk.

Kalidou Koulibaly e il Napoli sono ormai ai saluti. Dopo 6 anni passati all’ombra del Vesuvio, il forte difensore centrale lascerà l’Italia e andrà a giocare in Premier League, precisamente a Manchester. Resta solo da capire con quale casacca mancuniana scenderà in campo l’anno prossimo, se con quella dello United o con quella del City.

Le due squadre più importanti di Manchster, tra le più blasonate d’Inghilterra, hanno infatti presentato ad Aurelio De Laurentiis offerte sostanziose per portare Koulibaly dall’altra parte della Manica. Il patron azzurro, come ben sappiamo, non è intenzionato a “svendere” il suo gioiello per il quale chiede addirittura 100 milioni di euro.

Cifra ovviamente alta, considerando il periodo post Covid e la non entusiasmante stagione del Napoli, che né i Citizens, né i Red Devils sono disposti a pagare. I primi infatti pare abbiano presentato ai partenopei un’offerta da 55 milioni considerata troppo bassa dal presidente dei campani che, se non 100, ne vuole almeno 90 per il suo numero 26.

Più “accettabile” invece quella presentata dai secondi che hanno messo sul piatto 70 milioni che, alla fine, dovrebbero convincere De Laurentis a cedere il suo pezzo da 90, il cui posto dovrebbe essere preso da Gabriel Magalhaes del Lille che, secondo Ciro Venerato, giornalista RAI, è praticamente un nuovo giocatore azzurro. Costo dell’operazione: 25 milioni di euro.

