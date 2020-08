Calciomercato Napoli: Milan, Roma ed Everton su Maksimovic

Calciomercato Napoli: dopo l’ottima seconda parte di stagione, Nikola Maksimovic finisce nel mirino di Milan, Roma ed Everton.

In casa Napoli sarà rivoluzione la prossima stagione, questo è ormai chiaro. E se da un lato ci sono i rinnovi importanti di Mario Rui e Di Lorenzo e l’acquisto di Osimhen, dall’altro c’è la necessità di mandare via quei profili che non rientrano più nei piani di Gennaro Gattuso che attende ancora di saperne di più in merito al suo rinnovo di contratto.

Milik, Allan e Koulibaly sono quelli che molto probabilmente lasceranno la maglia azzurra per accasarsi altrove. Il polacco è vicinissimo alla Juventus di Andrea Agnelli, mentre il brasiliano e il senegalese hanno richieste sopratutto dalla Premier League (Ancellotti vorrebbe l’attuale numero 5 partenopeo all’Everton, mentre il numero 26 è conteso da Manchester United e Manchester City).

Calciomercato Napoli: Maksimovic piace a Milan, Roma ed Everton.

A questi potenziali addii si aggiunge quindi la possibilità che anche Nikola Maksimovic lasci Napoli durante l’estate. Il forte centrale serbo, che si è contraddistinto per le sue ottime prestazioni soprattutto nella seconda parte di stagione, piace tanto a Milan, Roma ed Everton. I rossoneri, in vista di una stagione che li vedrà protagonisti anche in Europa, vogliono un difensore di spessore e qualità che trasmetta sicurezza e affidabilità alla squadra.

I giallorossi invece, dopo l’addio di Smalling, tornato al Manchester United dopo il prestito, cercano qualcuno da accostare a Mancini per formare una coppia difensiva di tutto rispetto. Infine, per quanto riguarda i Toffees, Ancelotti ha allenato Maksimovic durante il suo periodo napoletano e la stima che lo lega al duttile difensore serbo, fa sì che l’ex allenatore, tra le altre di Chelsea e Milan, voglia l’ex Torino sulla sponda blu del Mersey l’anno prossimo.

Il Napoli ha già fatto sapere che non cederà Maksimovic, ma nel caso in cui a De Laurentiis dovesse pervenire un’offerta superiore ai 20 milioni di €, ecco allora che le cose potrebbero cambiare. Per ora è tutto il alto mare, non possiamo far altro che attendere l’apertura ufficiale delle trattative per saperne di più.

