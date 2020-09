Calciomercato Napoli: idea Mustafi per la difesa. Callejon piace alla Lazio

Calciomercato Napoli: Shkodran Mustafi dell’Arsenal finisce nel mirino del DS Giuntoli. Intanto la Lazio di Claudio Lotito prova a corteggiare José Maria Callejon.

Messa in archivio la bella vittoria di ieri in casa del Parma di Fabio Liverani, il Napoli di Gennaro Gattuso pensa già alla sfida di domenica pomeriggio contro il Genoa di Rolando Maran. Nel frattempo però la dirigenza azzurra continua a monitorare con attenzione il mondo delle trattative e sonda il terreno per Shkodran Mustafi, difensore centrale classe ’92, attualmente in forza agli inglesi dell’Arsenal.

Calciomercato Napoli: piace Mustafi dell’Arsenal. La Lazio segue Callejon.

Il tedesco, che conosce bene il calcio italiano, visto che ha vestito la maglia della Sampdoria dal 2012 al 2014, potrebbe essere il giusto rinforzo da inserire in rosa qualora si sbloccasse la questione Koulibaly destinato ad una tra Paris Saint Germain e Manchester City. Il campione del Mondo con la Germania nel 2014 ha ancora un anno di contratto con i Gunners che valutano il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro. L’intento del Napoli è quello di convincere i londinesi a scendere a 12 così da poter chiudere tranquillamente la trattativa. Mustafi piace anche alla Lazio di Simone Inzaghi che però ha già fatto capire di non potersi permettere i 4,5 milioni di stipendio che l’ex Valencia percepisce a Londra. La Campania resta quindi la destinazione più probabile per il 28 enne di Bad Hersfeld.

E avendo menzionato i biancocelesti del tecnico piacentino, è giusto far presente l’interesse del club di Claudio Lotito per José Maria Callejon, ormai ex esterno del sodalizio partenopeo. Lo spagnolo piace tanto ad Inzaghi che lo vedrebbe bene nel suo 3-5-2 . L’ex Real Madrid vorrebbe tornare in Spagna, ma allo stesso tempo sarebbe tentato dall’idea di restare in un campionato che conosce bene e che lo ha visto fare grandi cose nei 7 anni passati all’ombra del Vesuvio. Convincere Callejon sarà quindi difficile, ma non per questo impossibile. Intanto, visto il più che probabile tramonto della pista Mustafi, la Lazio pensa al ritorno di Wesley Hoedt, centrale olandese classe ’94, attualmente tra le fila del Southampton.

