Calciomercato Napoli: idea Loren dal Betis Siviglia. Piacciono anche Tsimikas, Barisic e Faraoni

Calciomercato Napoli: il club di Aurelio De Laurentis pensa al prossimo mercato e mette nel mirino 4 giocatori. Si tratta di Loren del Betis Siviglia, di Tsimikas dell’Olimpiakos, di Barisic dei Glasgow Rangers e di Faraoni dell’Hellas Verona.

L’emergenza Coronavirus ha messo la parola “stop” ai campionati. Serie A, Liga, Ligue 1, Premier League e Bundesliga non scenderanno infatti in campo (almeno) fino al 2/3 aprile. Anche la UEFA ha sospeso, fino a nuovo avviso, Champions League ed Europa League.

Sarà un lungo periodo senza calcio. Le nostre giornate, i nostri weekend saranno un po’ più vuoti. Avremo difficoltà a trovare espedienti che ci facciano ammazzare il tempo, saremo disperati, ma in fondo è giusto così: ci sono cose più importanti del calcio.

Vorremmo parlare di partite, di calcio giocato, ma l’unico modo che, ora come ora, abbiamo di riempirci le giornate, con qualcosa che si avvicini al mondo del pallone, è quello di parlare di notizie, più o meno attendibili, che riguardano il calciomercato, in questo caso quello del Napoli di Aurelio De Laurentis.

Sorvolando sulle tristi notizie riguardanti il Coronavirus pare infatti che il club partenopeo abbia messo nel mirino 4 nomi per la prossima stagione. Si tratta di Loren, attaccante spagnolo in forza al Betis Siviglia, di Tsimikas, difensore greco dell’Olympiakos, di Barisic, difensore croato dei Glasgow Rangers e di Faraoni, difensore italiano dell’Hellas Verona.

Per la punta iberica sarebbero già pronti 40 milioni di euro più 20 di bonus per portarlo in Campania, mentre per gli altri tre bisognerà invece prima cedere Hysaj e Ghoulam e valutare di conseguenza la fattibilità degli affari.

