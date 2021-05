Calciomercato Napoli: idea Junior Messias dal Crotone, vicino Roco del Karagümrük

Calciomercato Napoli: il DS azzurro, Giuntoli mette nel mirino Junior Messias del Crotone. Occhi anche su Enzo Roco del Karagümrük.

La sfida col Verona, in programma domenica alle 20:45, dirà se il Napoli giocherà in Champions League l’anno prossimo o meno. Una qualificazione in Coppa Campioni di vitale importanza per i partenopei che dopo aver abbondonato la Coppa Italia in semifinale e non aver mai partecipato alla corsa scudetto, hanno proprio nell’accesso all’Europa dei grandi l’unico obiettivo per salvare una stagione che, con un po’ più di fortuna, sarebbe potuta andare diversamente.

Il Napoli, grazie anche al recupero di Osimhen e al solito, prezioso contributo di Zielinski ed Insigne, ha sempre saputo risalire la china tirandosi fuori da situazioni spiacevoli che avrebbero potuto generare malumori in un ambiente già di per sé caldo come quello partenopeo. Se il nigeriano fosse stato sempre a disposizione e la squadra non fosse incappata in qualche passo falso di troppo, ora staremmo sicuramente parlando di tutt’altro, ma tant’è ormai; con i se e con i ma non si fa da nessuna parte. L’obiettivo è quindi battere il Verona domenica sera così da ottenere la qualificazione alla prossima Champions League e gli annessi 15 milioni di euro garantiti dalla UEFA.

15 milioni di euro che verrebbero ovviamente investiti sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Notizie dell’ultim’ora riferiscono di un interessamento del DS Giuntoli per Junior Messias del Crotone ed Enzo Roco del Karagümrük. Per l’attaccante dei calabresi sarebbe già pronta un’offerta da 3 milioni di euro, mentre per il difensore cileno classe ’92, che la stampa turca poche ore fa dava già in volo verso Napoli, si starebbe lavorando per trovare un’intesa (nella giornata di ieri il sito turco A Spor aveva dato già per concluso l’affare, ma il Napoli ha smentito il tutto). Al momento si tratta ovviamente solo di voci, ma non è detto che in futuro non possano trasformarsi in trattative vere e proprie. Non ci resta quindi che aspettare il 1° luglio per saperne di più.

