Calciomercato Napoli, è fatta: accordo totale con il Lille, preso Osimhen

Calciomercato Napoli: Victor Osimhen è un nuovo giocatore degli azzurri. Mancano solo i dettagli, ma la trattativa col Lille può considerarsi chiusa.

In attesa di scendere in campo domani sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in quello che è indubbiamente il big match della 29° giornata di campionato in Serie A, il Napoli piazza un importante colpo di mercato in vista della prossima stagione.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità dell’affare, possiamo dire infatti che Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli. Il talento nigeriano classe ’98 ieri ha visitato il capoluogo campano e in serata ha incontrato Gennaro Gattuso, suo futuro allenatore, il quale ha giocato un ruolo fondamentale nell’approdo in Serie A dell’ormai ex centravanti del Lille.

Oggi dovrebbe esserci l’incontro decisivo tra De Laurentiis e l’entourage del calciatore che, secondo voci di corridoio, avrebbe già dato il proprio benestare alla conclusione dell’affare. Il Lille chiede 60 milioni di euro per lasciar andare il suo gioiello, il Napoli ne offre 50 e inserisce, nella trattativa, anche Ounas per convincere il club francese.

Ad Osimhen, il patron azzurro, è pronto ad offrire uno stipendio da 2.5 milioni netti di euro all’anno per 5 anni più un bonus di 500.000 € in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. La trattativa sembra bella e fatta, ma occhio comunque al Liverpool che, con l’appeal di una Premier appena conquistata e la possibilità di disputare la Champions League, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’affare azzurro.

