Atalanta-Napoli in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 02-07-2020

Atalanta-Napoli è, senza alcun’ombra di dubbio, il big match della 29° giornata di campionato in Serie A. Si gioca giovedì alle 19:30 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta-Napoli è il big match della 29° giornata di campionato in Serie A. Si affrontano la macchina perfetta di Gian Piero Gasperini e la rediviva squadra di Gennaro Gattuso. Da un lato ci sono i nerazzurri che vogliono continuare la loro corsa alla Champions League che, con 9 punti di vantaggio sulla Roma quinta in classifica, sembra ormai cosa fatta.

Dall’altro ci sono i partenopei che, con una Coppa Italia già in bacheca e due vittorie consecutive sul groppone, vogliono comunque provarci fino in fondo per provare a conquistare un posto nell’Europa dei grandi. Battere l’Atalanta sarebbe quindi di vitale importanza per gli azzurri.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe affidarsi al suo solito 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Gollini in porta con, davanti a lui, Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo spazio a Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Sulla trequarti Ilicic e Gomez saranno il supporto dell’unica punta, Zapata.

Gattuso dovrebbe invece affidarsi al suo classico 4-3-3. Ospina quindi in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco il tridente formato da Politano, Insigne e Mertens.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Come vedere Atalanta-Napoli in Diretta TV e Streaming

Atalanta-Napoli sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 19:30, sulla piattaforma DAZN al canale DAZN 1. Via streaming sarà invece possibile assistere al match tra bergamaschi e napoletani mediante l’apposito servizio della stessa emittente, collegandosi al sito ufficiale di DAZN o tramite app.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Napoli

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Napoli sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 19:30.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Atalanta e Napoli sono, complessivamente, 111 (97 in Serie A, 8 in Coppa Italia e 6 in Serie B) con un bilancio che pende tutto a favore degli azzurri che guidano la contesa con 40 vittorie a fronte delle 29 bergamasche. 34 i pareggi invece. 149 i gol segnati dai partenopei, 113 quelli messi a referto dai nerazzurri.

L’ultimo precedente è quello della gara d’andata giocata al San Paolo, terminato 2-2. L’ultima sfida al Gewiss Stadium risale invece alla stagione scorsa quando, il 3 dicembre 2018, i partenopei si imposero per 1-2 sugli uomini di Gasperini. Per trovare, infine, l’ultima vittoria dei bergamaschi, in casa contro il Napoli, bisogna tornare al 2 ottobre 2016 quando la Dea sconfisse, per 1-0, la squadra al tempo allenata da Maurizio Sarri. Per quanto riguarda i pareggi invece, l’ultimo, in casa nerazzurra, risale al 29 ottobre 2014 (1-1).

