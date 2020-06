Calciomercato Napoli, Don Balon: Messi vuole Insigne al Barcellona

Calciomercato Napoli: indiscrezioni provenienti dalla Spagna riferiscono di un Barcellona pronto a trattare per portare Insigne all’ombra della Sagrada Familia.

Quella che giunge dalla Spagna è una vera e propria bomba di mercato. Secondo Don Balon, nota rivista calcistica spagnola, pare che il Barcellona di Lionel Messi abbia messo gli occhi su Lorenzo Insigne del Napoli.

Il forte attaccante azzurro piace molto alla dirigenza catalana che, vista l’impossibilità di trattare con l’Inter per Lautaro Martinez, avrebbe deciso di virare sul numero 24 azzurro. Ovviamente non si sa ancora se tale trattativa decollerà mai, ma sembra che anche Lionel Messi abbia dato il suo benestare all’approdo in blaugrana dell’ex Foggia e Pescara.

Calciomercato Napoli: Lorenzo Insigne nel mirino del Barcellona.

Con la conferma di Mertens e un incasso di almeno 50 milioni di euro qualora Insigne dovesse partire davvero, il Napoli potrebbe puntare seriamente ad uno tra Immobile e Belotti. Come detto sopra però, ricordiamo che nulla di tutto ciò è ancora certo visto che il Barcellona ha già un accordo con Lautaro Martinez (contratto quinquennale da 12 milioni di euro a stagione). Manca infatti quello con l’Inter che non vuole contropartite tecniche in cambio, ma solo il pagamento della clausola da 111 milioni di euro per lasciar andare l’argentino.

