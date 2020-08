Calciomercato Napoli: dall’Olanda, partenopei su Midtsjo dell’AZ Alkmaar

Calciomercato Napoli: i partenopei devono sostituire il partente Allan e puntano Veretout della Roma. L’alternativa è Midtsjo dell’AZ Alkmaar.

Allan, come ben sappiamo, è destinato a lasciare Napoli durante la sessione estiva di calciomercato che inizierà il prossimo 1° settembre. Su di lui c’è l’Everton di Carlo Ancelotti che ha già messo sul piatto 33 milioni di euro per portarlo in Premier League.

Il brasiliano è ormai stanco di fare panchina al Napoli e Liverpool sarebbe quindi il luogo ideale per ritrovare continuità di rendimento e giocare in uno dei campionati più affascinanti del Mondo. Allan vuole l’Everton e l’Everton vuole Allan; resta solo da colmare il gap di 7 milioni che separa l’offerta dei Toffees dalle richieste di Aurelio De Laurentiis che chiede almeno 40 milioni per lasciar andare il suo attuale numero 5.

Calciomercato Napoli: Giuntoli segue Fredrik Midtsjo dell’AZ Alkmaar (Fonte: Wikipedia).

Situazione complicata che potrebbe comunque risolversi positivamente perché, qualora il Napoli accettasse l’offerta dei blu di Liverpool, 22 dei 33 milioni incassati dalla cessione del sudamericano verrebbero subito reinvestiti per provare a prendere Veretout e Under dalla Roma. Il turco, mai entrato nelle grazie di Fonseca, dovrebbe arrivare tranquillamente all’ombra del Vesuvio, mentre per l’ex Fiorentina il discorso è un po’ più ingarbugliato perché la nuova società giallorossa non vuole privarsi di un elemento che considera centrale nel piano di rilancio del club.

In alternativa al francese ecco quindi che spunta il nome del norvegese Fredrik Midtsjo, centrocampista classe ’93 attualmente in forza agli olandesi dell’AZ Alkmaar. Il prezzo del suo cartellino è stimato intorno ai 10 milioni di euro.

