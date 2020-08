Calciomercato Napoli: offerte da Atletico e Borussia Dortmund per Allan

Calciomercato Napoli: oltre all’Everton di Carlo Ancelotti, anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund manifestano interesse per Allan. Aurelio De Laurentiis valuta il brasiliano circa 40 milioni di euro.

Dopo l’Everton dell’ex Carlo Ancelotti che sta facendo davvero di tutto per avere Allan sulla sponda blu del Mersey il prossimo anno, ora anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund manifestano interesse per il forte centrocampista brasiliano del Napoli.

L’attuale numero 5 azzurro, in Campania dal luglio 2015, è ormai con le valigie in mano da tempo. Titolare fisso sotto la gestione di Carlo Ancelotti, l’ex Udinese, da quando sulla panchina partenopea è seduto Gennaro Gattuso, ha faticato più del dovuto a trovare un posto in campo. Il tecnico calabrese infatti, gli ha sempre preferito Demme e Lobotka, con Zielisnki e Fabian Ruiz praticamente intoccabili.

Un rapporto tecnico-umano non sempre idilliaco, quello tra il classe ’91 e il tecnico ex Milan, che ha schierato titolare Allan in pochissime, rare occasioni. Lo scarso utilizzo ha quindi indotto il sudamericano a maturare l’idea di cambiare aria a fine stagione. Su di lui, oltre al solito Everton che ha già messo sul piatto la bellezza di 33 milioni di euro, ci sono anche l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund.

Gli inglesi, almeno per ora, sono quelli che più si avvicinano alle richieste di Aurelio De Laurentiis che vuole 40 milioni per lasciar partire il brasiliano, mentre gli spagnoli non hanno ancora palesato offerte concrete, ma hanno fatto sapere di essere pronti a partecipare all’asta pur di accaparrarsi l’inesauribile mediano. Discorso più lineare invece per quanto riguarda il Borussia Dortmund di Lucien Favre che ha offerto al Napoli circa 25 milioni di euro. Offerta, considerata ovviamente troppo bassa dal patron azzurro, che probabilmente verrà cestinata.

