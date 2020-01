Calciomercato Napoli: clamoroso dall’Inghilterra, il Manchester United ci prova per Milik

Ha del clamoroso la notizia che giunge dall’Inghilterra secondo cui il Manchester United starebbe pensando ad Arek Milik per rinforzare il proprio pacchetto offensivo.

In un ambiente sempre più triste e demotivato, qual è quello partenopeo, Arek Milik rappresenta, almeno per il momento, l’unica nota lieta per Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentis.

Giocatore più in forma del momento, nonché elemento imprescindibile dello scacchiere del tecnico calabrese, il polacco, ex Ajax, è alle prese con il rinnovo del contratto col club azzurro.

Notizie dei giorni scorsi parlavano di un accordo vicino, ma non ancora trovato tra Napoli e Milik con l’entourage del giocatore che chiede alla società 4 milioni di euro netti all’anno per il proprio assistito, mentre il club ne offre 3.

Molto probabilmente la faccenda si chiuderà a 3,5, ma in attesa che arrivi l’ufficialità del rinnovo, voci di corridoio, che rimbalzano dall’Inghilterra, parlano di un Manchester United pronto a sfruttare a proprio vantaggio l’eventuale mancato accordo tra Milik e De Laurentis.

I Red Devils infatti hanno necessariamente bisogno di un bomber di razza che accresca lo score realizzativo della squadra che, dopo la cessione di Lukaku all’Inter in estate, è rimasta priva di una punta di ruolo.

Il polacco resta quindi l’obiettivo numero uno nella lista dei desideri di Solskjær, anche se portarlo in terra d’Albione già a gennaio risulta alquanto difficile. Con molta probabilità se ne riparlerà a giugno, a campionati terminati, quando gli inglesi saranno chiamati a sborsare almeno 70 milioni di euro per portare il classe ’94 sulla sponda rossa di Manchester.

©RIPRODUZIONE RISERVATA