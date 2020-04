Calciomercato Napoli: clamorosa idea Rakitic

Calciomercato Napoli: notizia clamorosa che giunge dalla Spagna: Ivan Rakitic potrebbe finire al Napoli di De Laurentis la prossima estate.

Quella che vi raccontiamo oggi in queste righe è una notizia a dir poco clamorosa. Dalla Spagna giunge infatti una voce secondo la quale Ivan Rakitic potrebbe giocare in Italia, precisamente nel Napoli, la prossima stagione.

Il croato, che non rientra più nei piani del Barcellona, piace molto ad Aurelio De Laurentis che già in passato aveva provato a interessarsi al giocatore, senza però ottenere risultati. Ora la musica potrebbe però cambiare.

Il 32 enne ex Siviglia ha infatti perso la titolarità in squadra e anche quel ruolo di elemento imprescindibile che gli permise di vincere da protagonista una Champions League nel 2015, è un qualcosa che purtroppo non gli appartiene più.

Calciomercato Napoli: gli azzurri seguono Ivan Rakitic del Barcellona

La miglior cosa da fare, per il classe ’88, sarebbe quindi quella di lasciare la Spagna e andare a cercare fortuna altrove. Su di lui ci sono varie squadre di Premier League e Bundesliga, con la nostra Serie A che è attualmente rappresentata da Lazio e Napoli.

I biancocelesti del presidente Claudio Lotito potrebbero convincere l’attuale numero 4 blaugrana facendo leva sulla possibilità di disputare la Champions League il prossimo anno. Aurelio De Laurentis invece, vista la seria possibilità di sacrificare Allan, potrebbe offrire al croato un ingaggio molto più cospicuo di quello che gli offrirebbero i capitolini.

Restano da vedere ovviamente le richieste che il Barcellona avanzerà per lasciar andare il proprio gioiello e quelle che l’entourage del giocatore pretenderà in termini di ingaggio, diritti d’immagine e quant’altro.

Rakitic lascerà il Barcellona a fine stagione, questo è certo. Bisognerà solo capire chi, alla fine della storia, sarà in grado di permettersi un vice campione del Mondo. Seguiranno aggiornamenti.

