Calciomercato Napoli: Chiesa alternativa a Under. Idee Tomiyasu e possibile scambio Demme-Castrovilli

Calciomercato Napoli: i partenopei seguono Under, ma strizzano l’occhio a Federico Chiesa. Coi viola possibilità di scambio Demme-Castrovilli. Takehiro Tomiyasu del Bologna può essere una valida alternativa a Koulibaly.

Dopo aver battuto per 4-0 in amichevole il Teramo con il neo gioiello Osimhen ancora una volta in grande spolvero, il Napoli si rituffa sul calciomercato e continua a sondare il terreno per l’esterno di fascia e il difensore centrale tanto richiesti da Gennaro Gattuso. Per le corsie esterne il nome più gettonato è sempre quello di Jeremie Boga del Sassuolo, con Cengiz Under della Roma a fare da valida alternativa all’ivoriano.

Per il talentuoso calciatore neroverde la situazione è in stand-by da tempo ormai e molto probabilmente, alla fine, non se ne farà nulla. Per il turco dei giallorossi invece la situazione è un po’ più complessa perché De Laurentiis vorrebbe impostare la trattativa con la Roma sulla base di uno scambio che porterebbe Milik nella capitale e l’ex Istanbul Başakşehir all’ombra del Vesuvio (ricordiamo che ai partenopei piace anche Jordan Veretout, ma la pista che porta a lui è ancora più tortuosa). Tuttavia affinché tutto ciò si concretizzi è necessario che il centravanti polacco accetti di trasferirsi a Trigoria, rinunciando, di conseguenza, alla possibilità di andare a giocare nella Juventus.

Pertanto, vista la difficoltà a trattare con il club del neo proprietario Dan Friedkin, il DS Giuntoli avrebbe individuato un altro obiettivo che potrebbe far molto comodo al 4-3-3 di Gattuso. Stiamo parlando di Federico Chiesa, talento cristallino della Fiorentina che le classiche voci di corridoio vedono lontano da Firenze il prossimo anno. Il forte classe ’97 vuole lasciare la Toscana e giocarsi le sue chance per l’Europeo in una squadra più competitiva di quella di Rocco Commisso che per il suo pezzo da 90 chiede almeno 40-45 milioni di euro.

Il Napoli sarebbe disposto a trattare anche perché a Iachini serve un attaccante di peso che i partenopei potrebbero fornirgli. Andrea Petagna potrebbe essere infatti la giusta merce di scambio per arrivare a Chiesa che in Campania vedrebbe il suo stipendio passare dagli attuali 1,6 milioni a 2,5 milioni netti di euro a stagione. Una trattativa con la Viola all’interno della quale gli azzurri inserirebbero più che volentieri anche Diego Demme che, molto apprezzato dal club fiorentino, potrebbe essere la chiave di Volta per arrivare a Geatano Castrovilli, pupillo mai celato di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: per la difesa spunta Tomiyasu del Bologna

E se i nomi menzionati sopra riguardano le zone che vanno dal centrocampo in su, c’è anche un’altra zona di campo, quella difensiva, che ha bisogno di un innesto di qualità e spessore da inserire al più presto in rosa. Koulibaly, come ben sappiamo, è ormai prossimo alla partenza (resta solo da capire chi tra Manchester City e Paris Saint Germain chiuderà prima l’affare) e le strade che portano a Papastathopoulos, Lyanco e Senesi sembrano essersi raffreddate. Occorre quindi un difensore e occorre alla svelta.

Il DS Giuntoli sta lavorando senza sosta per soddisfare le richieste di Gattuso, ma trovare un centrale difensivo che rispecchi le caratteristiche chieste dal tecnico calabrese non è facile. L’ultimo nome finito sul taccuino del dirigente partenopeo è quello di Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese, attualmente in forza al Bologna di Sinisa Mihajlović. Il nipponico, che piace anche al West Ham, costa poco (20 milioni) e ha dalla sua un’età (21 anni) che gli permetterebbe di maturare in un club, quello napoletano, sicuramente più ambizioso di quello felsineo. Al momento non si sa molto di questa possibile trattativa tra azzurri e rossoblu, ma le premesse sembrano essere più che buone. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

