Calciomercato Napoli: Callejon verso l’addio, Mertens vorrebbe restare ma a determinate condizioni

Calciomercato Napoli: Callejon verso l’addio al Napoli già a gennaio: su di lui i cinesi del Dalian. Mertens vorrebbe restare, ma alle giuste condizioni.

Archiviata la sfida col Sassuolo, che ha visto i partenopei prevalere all’ultimo respiro sui neroverdi di Roberto De Zerbi, la Serie A si ferma e va in vacanza. Il campionato riprenderà infatti il prossimo 5 gennaio con il Napoli che, nel giorno dell’Epifania, ospiterà, tra le mura amiche del San Paolo, l’Inter di Antonio Conte.

Messa da parte quindi la 17° giornata di campionato, l’attenzione degli appassionati si sposta ora tutta sulle notizie di calciomercato che dal prossimo 2 gennaio, fino al 31, terranno sicuramente banco in ogni dove.

In questo senso occhi puntati soprattutto sul calciomercato Napoli che vede Dries Mertens e Josè Maria Callejon sul punto di partenza. Il belga, dopo la buona prova contro il Sassuolo, resta sempre sul mercato con i tedeschi del Borussia Dortmund che vorrebbero portarlo in Bundesliga già a gennaio.

De Laurentis, secondo indiscrezioni, si sarebbe riavvicinato al suo numero 14 al quale avrebbe proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre attuali. Mertens, dal canto suo, vorrebbe un rinnovo triennale con ingaggio ritoccato.

L’ex PSV è sicuramente uno dei pezzi pregiati della scuderia azzurra, ma con l’avvento di Gattuso in panchina è ormai chiaro come Mister 118 gol con la maglia del Napoli sia solo una seconda scelta per il tecnico calabrese. Quindi, sebbene la volontà di restare nel capoluogo campano del 32enne di Lovanio sia molto forte, non è da escludere una sua possibile cessione già a gennaio.

Discorso più o meno simile anche per quanto riguarda Josè Maria Callejon. L’esterno spagnolo, anche lui tra i migliori contro gli emiliani, nonostante la fiducia di Gattuso, parrebbe ormai prossimo al trasferimento ai cinesi del Dalian. Non si conoscono ancora i dettagli economici dell’affare, ma l’avventura al Napoli dell’ex Real Madrid sembra ormai giunta al termine.

