Voti e pagelle Sassuolo-Napoli 1-2: i partenopei tornano finalmente al successo

Voti e pagelle Sassuolo-Napoli 1-2: i partenopei tornano finalmente al successo dopo 8 partite e avvicinano la zona Europa League. Primo successo per Gattuso sulla panchina degli azzurri.

Serviva una vittoria contro il Sassuolo per ridare animo all’ambiente e per chiudere bene il 2019 e vittoria è arrivata. I partenopei sbancano il Mapei Stadium di Reggio Emilia e tornano ad assaporare il sapore di un successo che mancava dallo scorso 19 ottobre.

Seppur nel finale, gli uomini di Gattuso piegano infatti l’ottima squadra di De Zerbi e conquistano tre punti preziosissimi che permettono agli azzurri di avvicinare quantomeno la zona Europa League, distante ora appena 5 punti.

Voti e pagelle Sassuolo-Napoli 1-2: migliori e peggiori

Migliori Sassuolo

Traoré 6,5: dopo il gol al Brescia di mercoledì sera, il giovane ivoriano si ripete anche contro il Napoli. Sprazzi di buona tecnica che potrebbero valergli anche la chiamata di una big. Promosso.

Locatelli 6,5: nel primo tempo è ispiratissimo, infatti è suo l’assist che permette a Traoré di segnare il gol del vantaggio; è praticamente ovunque. Nel secondo tempo cala un po’, ma la sua prova è comunque più che sufficiente. Peccato si sia perso.

Kiriakoupoulos 6: il terzino greco gioca un’ottima partita. Parte spesso palla al piede dimostrando anche discrete qualità tecniche. Arriva anche alla conclusione, ma Meret gli dice no. Buona prova la sua.

Peggiori Sassuolo

Boga 5,5: l’ivoriano non gioca male, anzi, ma spesso si perde nelle cose più semplici. La voglia di fare bene si vede, ma quella odierna non era chiaramente la sua serata. Andrà meglio la prossima.

Duncan 5,5: come il compagno appena menzionato, anche il ghanese gioca una discreta prova, recuperando un sacco di palloni. Peccato però che in più di un’occasione sbagli ad impostare l’azione Bene, ma non benissimo.

Caputo 5: Sassuolo-Napoli non è la sua partita. Finisce praticamente sempre in fuorigioco. Bocciato.

Migliori e peggiori Napoli

Migliori

Allan 7: cuore, grinta e polmoni di questo Napoli che torna finalmente al successo dopo 8 partite. Segna, da vero attaccante, il gol che vale il temporaneo 1-1. Partita perfetta la sua. Bene così.

Milik 6,5: stavolta non segna, ma è sempre presente in tutte le azioni offensive dei suoi. Il suo velo permette al passaggio di Zielinski di arrivare ad Allan che poi insaccherà la rete del pareggio. Imprescindibile.

Zielinski 6,5: ottima prova del centrocampista polacco che serve ad Allan l’assist dell’1-1. Nel quarto d’ora finale ispira anche Callejon, ma lo spagnolo colpisce la traversa da pochi passi. Perfetto.

Peggiori

Fabian Ruiz 5: prova anonima del centrocampista spagnolo che sbaglia quasi tutti i palloni che tocca. Ha poi anche il coraggio di lamentarsi per la sostituzione. Rimandato.

Mario Rui 4,5: il fatto che il Napoli sia alla ricerca di un terzino sinistro è testimoniato dalla prova pessima offerta stasera dal difensore portoghese. Si perde Traoré in occasione del gol del vantaggio del Sassuolo e si fa saltare sempre come un birillo ogni volta che viene puntato. Presto fuori.

Luperto 4,5: gioca da infortunato, ma questa non è una scusa. Viene sostituito giustamente alla fine del secondo tempo. Bisogna migliorare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA