Calciomercato Napoli: accordo con il Gremio per Everton Soares?

Calciomercato Napoli: voci di corridoio riferiscono di un accordo trovato tra gli azzurri e il Gremio per Everton Suares. Resta da convincere il giocatore.

Qualche giorno fa avevamo parlato dell‘interesse del Napoli per Everton Soares del Gremio e di come il club brasiliano chiedesse almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra considerata sì alta, considerando il momento che il Mondo sta vivendo, ma che allo stesso tempo non si allontana molto dai 25 milioni di euro offerti dal club di De Laurentis.

Calciomercato Napoli: Everton Soares è ad un passo.

Proprio la cifra presentata dai campani avrebbe, secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile, convinto il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Junior ad accettare l’offerta. Il cambio real-euro, mutato in seguito all’emergenza Coronavirus (25 milioni di euro corrispondono ora a 155 milioni di reais), rappresenta infatti una possibilità di guadagno enorme che la società di Porto Alegre, ora come ora, non può lasciarsi scappare.

Pertanto, sebbene lo stesso Balzan abbia smentito più volte la notizia, l’affare tra le due società è bello e chiuso. L’unico “intoppo” è rappresentato dalla volontà di Soares che pare aver chiesto del tempo per prendere una decisione definitiva.

Il Napoli gli offre un contratto di 4 anni a 4 milioni di euro netti a stagione. Dati importanti, questi, che fanno capire come De Laurentis punti seriamente su di lui per rilanciare la sua squadra in vista della stagione 2020-2021. Come si risolverà la questione? Lo sapremo tra qualche settimana.

