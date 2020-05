Calciomercato Napoli: pronti 25 milioni per Everton del Gremio

Calciomercato Napoli: Giuntoli guarda in Brasile e punta Everton del Gremio. Pronti 25 milioni di euro per portarlo in Italia.

In attesa di saperne di più in merito alla ripresa della Serie A, continuiamo a trattare notizie di calciomercato che circolano in rete da qualche ora. L’ultima, che vede ovviamente protagonista il Napoli di Aurelio De Laurentis, giunge dal Brasile.

Voci di corridoio riferiscono infatti di un interesse dei partenopei per Everton, attaccante classe ’96 in forza ai brasiliani del Gremio. Il calciatore, che in passato era stato accostato al Milan, piace molto al DS Giuntoli che avrebbe visto in lui una valida alternativa a Dries Mertens, il quale sembra ormai essere davvero ad un passo dall’Inter.

Il Gremio, per lasciarlo partire, chiede almeno 30 milioni anche se, vista la svalutazione dei cartellini dovuta all’emergenza Coronavirus, è probabile che il prezzo cali di qualche milione. In questo senso quindi il Napoli avrebbe già messo sul piatto 25 milioni di euro che, salvo ripensamenti, dovrebbero rappresentare il giusto compromesso per far approdare in Italia il talentuoso esterno offensivo.

Everton, dal canto suo, ha già detto sì al trasferimento alle pendici del Vesuvio. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

