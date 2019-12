Calciomercato Napoli: a sinistra piace Koutris dell’Olympiakos

Calciomercato Napoli: il club azzurro è, com’è noto ormai da tempo, alla ricerca di un terzino sinistro. La società di Aurelio De Laurentis starebbe pensando a Leonardo Koutris dell’Olympiakos.

Alla fine del 2019 mancano davvero poche ore, così come mancano sempre meno ore all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.

Il 2 gennaio è infatti alle porte e le società non aspettano altro per poter iniziare a fare sul serio dal punto di vista delle trattative. Se fino a poco fa abbiamo parlato di contatti tra società che in realtà erano solo voci, presto potremmo parlare di affari realmente conclusi.

In questo senso, tra le società più “attive” sul mercato c’è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentis che pare ormai vicinissimo allo slovacco del Celta Vigo, Stanislav Lobotka.

Il 25enne ex Nordsjælland andrebbe infatti a soddisfare il desiderio di Gennaro Gattuso di avere un centrocampista che di tanto di tanto dia il cambio ad Allan.

E se da un lato pare ormai in dirittura d’arrivo il colpo a centrocampo, dall’altro serve necessariamente un terzino che vada ad occupare la fascia sinistra. Nei giorni scorsi avevamo parlato di un potenziale scambio De Sciglio-Hysaj tra Napoli e Juventus, ma in attesa di eventuali sviluppi, il club partenopeo ha ben pensato di guardare anche altrove.

In questo senso, il DS Giuntoli sembra aver messo nel mirino il 24enne greco di origini brasiliane, Leonardo Koutris dell’Olympiakos. Il classe ’95, fin qui, non ha giocato molto con la maglia biancorossa della squadra di Atene, quindi potrebbe decidere di lasciare la Grecia per trovare più fortuna alle pendici del Vesuvio.

Chiaramente, anche in questo caso, si tratta solo di voci di mercato, quindi se la trattativa andrà in porto o meno non ci è dato saperlo. Possiamo solo aspettare dopodomani e vedere come si evolverà la situazione.

