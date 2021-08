Calciomercato Milan: vicinissimo Adli! Dopo Ferragosto Florenzi, alternativa Candreva?

Calciomercato Milan: i rossoneri trattano Yacine Adli col Bordeaux e intanto stringono per Alessandro Florenzi dalla Roma, la cui alternativa è Antonio Candreva della Sampdoria.

In attesa di scendere in campo questa sera contro il Panathinaikos nell’ultima amichevole estiva che precede la sfida con la Sampdoria di lunedì 23 agosto, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022, il Milan del presidente Scaroni continua a muoversi sul mercato per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Ingaggiati Maignan, Ballo-Touré e Giroud, riscattati Tomori e Tonali e confermato in prestito dal Real Madrid, Brahim Diaz, il Diavolo è ora alla ricerca di un centrocampista e di un esterno di fascia destra che completino il gruppo del tecnico parmigiano.

Per il centrocampo piace Yacine Adli del Bordeaux, club francese militante in Ligue 1 con il quale, stando a quanto riferito da fonti vicine a Casa Milan, sarebbe già stato trovato un accordo per il trasferimento il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro più eventuali bonus.

Per la fascia destra piace invece, com’è noto ormai da tempo, Alessandro Florenzi della Roma che, fuori dai piani di José Mourinho, è la ricerca di un nuovo club che gli garantisca spazio e continuità. Spazio e continuità che è pronto a garantirgli il Milan che però ancora non è riuscito a trovare un accordo con la famiglia Friedkin che per l’ex Paris Saint Germain chiede il prestito con obbligo di riscatto rispetto al prestito con diritto di riscatto proposto dai rossoneri.

Qualora Diavolo e Lupa non dovessero trovare un’intesa per Florenzi, il duo di mercato meneghino composto da Maldini e Massara è pronto a virare su Antonio Candreva della Sampdoria che, fanno sapere da Genova, è pronta a trattare dinanzi ad un’offerta vantaggiosa. Alla fine del mercato mancano ancora due settimane, quindi tempo per valutare le varie situazioni ce n’è. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

