Calciomercato Milan: trattativa a sorpresa con la Roma per Florenzi

Calciomercato Milan: Alessandro Florenzi, rientrato alla Roma dopo il prestito al Paris Saint Germain, è la nuova idea per la fascia destra dei rossoneri. La trattativa con il club della famiglia Friedkin è praticamente ai dettagli.

Terminate le vacanze post Euro 2020 che lo ha visto salire sul tetto d’Europa con la maglia dell’Italia, è tempo per Alessandro Florenzi di decidere il suo futuro. Rientrato infatti alla Roma dopo il prestito al Paris Saint Germain, per il terzino destro classe ’91 sembra non esserci spazio nell’11 titolare di José Mourinho che, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, avrebbe già fatto capire di non contare su di lui.

Calciomercato Milan: sempre più vicino Florenzi dalla Roma.

Una mancanza di fiducia da parte del tecnico portoghese che obbliga quindi Florenzi a lasciare nuovamente la capitale per trovare spazio e continuità altrove. Spazio e continuità che sembra disposto a garantirgli il Milan del presidente Scaroni che, perso Dalot (rientrato al Manchester United dopo il prestito dello scorso anno) e sfumato Odriozola, trattenuto dal Real Madrid, è alla ricerca di un terzino destro che si alterni con Davide Calabria nel corso della stagione.

Florenzi, in tal senso, rappresenta il profilo giusto per i piani di Stefano Pioli che pare già pronto ad inserirlo in rosa per affidargli la corsia destra del suo 11 titolare. Milan e Roma, secondo fonti vicine tanto a Trigoria quanto a Milanello, avrebbero già trovato un accordo per il trasferimento a Milano del calciatore che dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. La trattativa tra Lupa e Diavolo, salvo clamorose sorprese, dovrebbe concludersi nel giro di 24-48 ore, pertanto, non ci resta che aspettare per saperne di più.

