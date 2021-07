Calciomercato Milan: spunta Brandt per il dopo Calhanoglu

Calciomercato Milan: il duo di mercato rossonero Maldini-Massara annota sul proprio taccuino, Julian Brandt. Il tedesco è in uscita dal Borussia Dortmund che chiede 25 milioni di euro per lasciarlo andare.

All’inizio della stagione 2021-2022 manca poco meno di un mese e le squadre della nostra Serie A stanno preparandosi duramente nei rispettivi ritiri per farsi trovare pronte ai nastri di partenza del nuovo campionato che comincerà sabato 21 agosto.

Calciomercato Milan: piace Brandt del Borussia Dortmund.

Un campionato nel quale vorrà sicuramente avere un ruolo da protagonista il Milan di Stefano Pioli che, dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League a distanza di 7 anni dall’ultima partecipazione, punta a rifare bene anche in Serie A dopo il secondo posto della scorsa stagione.

Ed è proprio per questo motivo che il duo di mercato rossonero, composto da Massara e Maldini, starebbe operando meticolosamente per mettere a disposizione di Pioli una rosa competitiva che tenti l’assalto a quello scudetto che all’ombra rossonera della Madonnina manca addirittura dalla stagione 2010-2011.

Acquistati Maignan e Giroud e riscattato Tomori dal Chelsea, il Diavolo sarebbe infatti ora alla ricerca di un trequartista che prenda il posto di Hakan Calhanoglu, accasatosi ai cugini dell’Inter qualche settimana fa. Il profilo che, in tal senso, piace molto agli uomini di mercato di Casa Milan è quello di Julian Brandt del Borussia Dortmund che, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, sarebbe in uscita dal club giallonero.

Il classe ’96 è da tempo un pallino di Massara che, dopo aver provato a portarlo in Italia ai tempi della Roma, ci prova ora in veste di DS del Milan. Il Borussia Dortmund chiede 25 milioni di euro per lasciarlo andare e ha già fatto sapere di non voler accettare formule come il prestito con obbligo o diritto di riscatto.

La cifra richiesta dal club teutonico è abbastanza alta per le casse della società del presidente Scaroni che però potrebbe fare un sacrificio vista l’importante esperienza e duttilità di Brandt. Nei prossimi giorni dovremmo saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

