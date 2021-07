Calciomercato Inter: idea Scamacca

Calciomercato Inter: Gianluca Scamacca finisce nel mirino dei nerazzurri. Si lavora col Sassuolo per portarlo a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In attesa di riabbracciare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ancora in vacanza dopo i rispettivi impegni ad Euro 2020 e Copa America, Simone Inzaghi continua a lavorare nel ritiro di Appiano Gentile per preparare la sua Inter all’imminente stagione 2021-2022 che inizierà sabato 21 agosto alle 18:30 con la sfida di San Siro contro il Genoa di Davide Ballardini.

Calciomercato Inter: occhi su Scamacca del Sassuolo.

Quello stesso Genoa nel quale ha militato, durante la stagione 2020-2021, Gianluca Scamacca il quale, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, sarebbe finito nel mirino del AD della Benamata, Beppe Marotta, pronto a trattare col Sassuolo, club proprietario del suo cartellino, per portarlo all’ombra nerazzurra della Madonnina.

Inzaghi vorrebbe infatti un attaccante giovane, ma allo stesso tempo affidabile che, di tanto in tanto, faccia tirare il fiato a Lukaku e Lautaro Martinez che restano ovviamente i titolari del reparto offensivo. Pinamonti, Sanchez, Salcedo, Colidio, Mulattieri e Satriano non rientrano chiaramente nei piani del tecnico piacentino che, per l’appunto, avrebbe chiesto alla società gente pronta in grado di dare una mano alla squadra a confermarsi sul tetto d’Italia e a fare bene in Champions League dopo le eliminazioni alla fase a gironi delle ultime tre stagioni.

Scamacca, in tal senso, rappresenta il profilo ideale per i piani del Biscione che avrebbe quindi chiesto al Sassuolo informazioni sul forte attaccante romano che potrebbe sbarcare a Milano già nelle prossime settimane con la formula del prestito con diritto di riscatto. Meneghini ed emiliani sono in contatto, pertanto non ci resta che aspettare per saperne di più.

Migliori Bookmakers AAMS