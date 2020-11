Calciomercato Milan: seguiti Badiashile, Disasi, Matsima, Kamara, Denayer, Sow e Pelmard

Calciomercato Milan: sono almeno sette i nomi finiti sul taccuino del duo Maldini-Massara per rinforzare la rosa rossonera in vista della seconda parte di campionato.

La vittoria contro la Fiorentina ha allungato la striscia di risultati utili consecutivi della squadra rossonera che non perde in campionato addirittura dallo scorso 8 marzo (Milan-Genoa 1-2). Ibrahimovic e compagni, dopo 9 giornate di campionato, sono primi con 23 punti, con un vantaggio di 5 sul secondo posto di Inter e Sassuolo e di 6 sul terzo di Juventus, Napoli e Roma. Un cammino, fin qui, fantastico che ha riportato entusiasmo dalle parti di Milanello con la società che, visto l’ottimo rendimento, è pronta a intervenire sul mercato per infoltire una rosa già ottima in vista del prosieguo della stagione.

Calciomercato Milan: vari nomi sul taccuino del duo Maldini- Massara.

In questo senso il duo Maldini-Massara ha già annotato sul proprio taccuino almeno 7 nomi che potrebbero far comodo alla causa meneghina. Sono tutti nomi di calciatori che militano in Ligue 1 i cui prezzi, sebbene non specificati, non dovrebbero essere particolarmente alti. Gli elementi in questione sono quindi Badiashile (difensore del Monaco), Disasi (difensore del Monaco), Matsima (difensore del Monaco), Kamara (difensore dell’Olympique Marsiglia), Denayer (difensore dell’Olympique Lione), Sow (attaccante attualmente svincolato) e Pelmard (difensore del Nizza).

Al momento si tratta ovviamente solo di voci/suggestioni, anche perché manca ancora un mese all’apertura del calciomercato invernale. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana perché la situazione si delinei in maniera più chiara. Stay tuned.

