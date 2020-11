Video Gol Highlights Milan-Fiorentina 2-0: sintesi 29-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Milan-Fiorentina 2-0, 9° Giornata Serie A: la sblocca Romagnoli, traversa di Vlahovic, raddoppia Kessie su rigore, ma dopo Dragowski gli para il secondo rigore, Calhanoglu colpisce un palo

Il Milan batte la Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella nona giornata di Serie A.

Vittoria fondamentale per i rossoneri, la seconda consecutiva, che allungano a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, ma ben nove risultati utili consecutivi in campionato, dove restano in testa alla classifica ed imbattuti.

Seconda sconfitta consecutiva per i toscani, la terza nelle ultime quattro partite di campionato, in cui hanno collezionato solo un punto.

La sintesi di Milan-Fiorentina 2-0, 9° Giornata Serie A

E’ una partita molto equilibrata a livello di gioco nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa risultano spesso superficiali e commettono troppi errori in fase di impostazione, mentre gli ospiti fanno un buon possesso palla, ma anche fin troppo pretenzioso a tratti.

Al 17′ minuto, alla prima vera occasione, i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Romagnoli, che sfrutta la dormita della difesa avversaria sulla sponda di Kessie sul calcio d’angolo di Calhanoglu.

Subito dopo, i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un bellissimo sinistro a fulmicotone di Calhanoglu, ma rischiano tantissimo sull’imbucata di Ribery per Vlahovic, che colpisce la traversa.

Al 27′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con Kessie, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Pezzella su Saelemaekers.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e rendendosi pericolosi con Calhanoglu e Kessie, questa volta poco cinici.

Nel finale i padroni di casa avrebbero l’opportunità di chiudere i giochi, ma al 41′ minuto questa volta Dragowski para il secondo rigore tirato da Kessie, fischiato dall’arbitro per fallo di Caceres su Theo Hernandez.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa cominciano a dominare sin da subito con un’ottima gestione delle forze contro ospiti forse anche fin troppo sfiduciati e con poche idee.

E’ ancora una volta Calhanoglu ad illuminare lo stadio con un bellissimo sinistro che si stampa sul palo, mentre Dragowski è decisivo sul destro fuori area di Tonali e Donnarumma compie un vero e proprio miracolo sul tentativo di pallonetto di Ribery, che però era in fuorigioco.

Gli ospiti si rendono pericolosi solo sugli sviluppi di calci piazzati, come dimostrano i colpi di testa di Milenkovic e Pezzella, il primo impreciso e il secondo poco cinico, così come i padroni di casa, che si divorano ancora il tris con Kessie nel finale.

Video Gol Highlights di Milan-Fiorentina 2-0, 9° Giornata Serie A

Il tabellino di Milan-Fiorentina 2-0, 9° Giornata Serie A

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali (Dal 82′ Hauge), Kessie; Saelemaekers (Dal 92′ Dalot), Calhanoglu, Diaz (Dal 74′ Krunic); Rebic. All. Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres (Dal 61′ Lirola), Biraghi; Castrovilli (Dal 77′ Borja Valero), Pulgar, Amrabat; Callejon (Dal 46′ Bonaventura), Vlahovic (Dal 77′ Kouamé), Ribery (Dal 68′ Cutrone). All. Prandelli

Arbitro: Abisso

Gol: 17′ Romagnoli (M), 27′ rig. Kessié (M)

Assist: Kessie,

Ammoniti: Pezzella, Rebic, Castrovilli, Kessie, Biraghi, Amrabat

Note: al 40′ Dragowski (M) respinge il rigore di Kessie (M)

