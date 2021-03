Calciomercato Milan: scout su Hlozek, Siebert, Vandervoordt, Walz e Louza

Calciomercato Milan: i rossoneri guardano al futuro e mettono nel mirino cinque giovani che potrebbero sbarcare in Italia la prossima estate.

In attesa di tornare in campo sabato nel lunch match delle 12:30 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, il Milan del duo Maldini-Massara guarda al calciomercato e inizia ad annotare sul proprio taccuino vari nomi che potrebbero far comodo in vista del futuro. La politica milanista si fonda ovviamente sull’acquisto di giovani di talento dal prezzo del cartellino e ingaggio non particolarmente esosi che gettino le basi per un ritorno, senza fretta, della squadra sul tetto d’Italia prima e d’Europa poi.

Calciomercato Milan: Maldini e Massara mettono nel mirino 5 giovani nomi: possono essere la base per tornare grandi.

Sulla scia di quanto visto già l’anno scorso con Hauge e Kalulu, il Diavolo punta infatti ad avere una rosa prevalentemente giovane che, unita alla giusta esperienza di vari profili già presenti a Milanello, dia rinnovato entusiasmo ad un ambiente che non vede uno scudetto dalla stagione 2010-2011 e una partecipazione alla Champions League dall’annata 2013-2014.

A tal riguardo, i nomi che sarebbero finiti sul taccuino degli uomini di mercato rossoneri sono 5 e sono quelli di Adam Hlozek dello Sparta Praga, Jamil Siebert del Fortuna Düsseldorf, Marten Vandervoordt del Genk, Vasco Walz del Borussia Dortmund e Imran Louza del Nantes. Essendo ancora primavera non si conoscono ovviamente cifre e dettagli degli affari, né se gli stessi andranno realmente in porto, ma quel che appare certo è che il Milan ha le idee chiare per ritornare grande nel giro di pochi anni.

