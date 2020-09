Calciomercato Milan News, è fatta: preso Hauge!

La trattativa lampo con il Bodo/Glimt per Jens Petter Hauge si è chiusa felicemente, idem quella con l’agente. L’esterno norvegese è un giocatore del Milan.

Mancano le visite e le firme, nonché i documenti che dovrà inviare il club di provenienza, ma sono solo formalità. Hauge da domani sarà rossonero al modico prezzo di 5 milioni. Il Bodo/Glimt aveva chiesto 6, ma il Milan, partito da 4, è riuscito ad chiudere a metà strada.

Ovviamente la burocrazia non permetterà di averlo a disposizione già contro il Rio Ave e non è detto che lo sia contro lo Spezia, ma dopo la sosta ci sarà sicuramente. Molto importante è stata anche l’aver convinto la società a privarsene già ora anziché in chiusura di campionato norvegese (dicembre).

Il ragazzo, classe ’99, era seguito da molto tempo dalla dirigenza rossonera, in particolare da Moncada, e la sfida di giovedì scorso contro il Milan è stata quella che ha fatto scattare definitivamente la scintilla: Hauge era stato uno dei migliori in campo firmando un gran gol, un assist e facendo ammattire il suo dirimpettaio Calabria.

Le sue statistiche hanno avuto una grande impennata in questa stagione nella quale il suo club ha fin qui dominato accumulando un grosso vantaggio sulla seconda. Su di lui c’erano Manchester United, Lipsia e Salisburgo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS