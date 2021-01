Calciomercato Milan: rifiutata offerta del Bayer Leverkusen per Hauge

Calciomercato Milan: Jens Petter Hauge piace ai tedeschi del Bayer Leverkusen che vorrebbero portarlo in Germania già in questa finestra di mercato. I rossoneri dicono no.

Arrivato in sordina lo scorso autunno dopo aver brillato a San Siro nel terzo turno preliminare di Europa League con la maglia del Bodø/Glimt, Jens Petter Hauge è sicuramente il miglior acquisto estivo del Milan targato Maldini-Massara. L’impatto del giovane norvegese con la nostra Serie A ha sorpreso tutti i tifosi milanisti e non, inizialmente scettici visto il campionato non proprio competitivo dal quale è giunto il talento classe ’99.

A suon di ottime prestazioni, il promettente Hauge sta pian piano ritagliandosi importanti spazi all’interno di un gruppo che può contare su campioni già affermati come Ibrahimovic, Romagnoli, Calhanoglu e Donnarumma (che ha la stessa età dello scandinavo) e giovani promettenti come Leao, Maldini e Gabbia che rappresentano le basi su cui fondare il Milan del futuro.

Calciomercato Milan: i rossoneri rifiutano l’offerta del Bayer Leverkusen per Hauge.

Il tutto sapientemente gestito da Stefano Pioli che sembra aver trovato la quadratura giusta ad un gruppo che sta sorprendendo tutti a suon di risultati. Risultati che hanno portato agli onori della cronaca anche il ragazzo di Bodø che, dopo aver segnato a Celtic, Napoli e Sparta Praga, è finito nella lista dei desideri di molti club europei che vorrebbero accaparrarselo già in questa finestra di mercato.

Primo fra tutti, il Bayer Leverkusen di Peter Bosz che avrebbe bussato alle porte di Casa Milan per chiedere dell’ex Bodø/Glimt.. “Hauge non è in vendita” hanno sentenziato Maldini e Massara che, dopo averlo scoperto quasi per caso, non vogliono lasciarlo andare via per niente al Mondo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS