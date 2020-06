Calciomercato Milan: Rangnick vuole Upamecano, Rashica e Schick

Continuano le voci sul calciomercato rossonero e stavolta si fanno in tre: ben tre, infatti, sarebbero i giocatori seguiti dagli osservatori del Milan, ossia Upamecano, Rashica e addirittura Schick.

Dayot Upamecano, difensore centrale e, all’occorrenza, mediano francese classe 1998, è considerato uno dei migliori del suo ruolo per quanto riguarda la sua fascia d’età. Orbita praticamente da sempre nel mondo Red Bull avendo giocato nel Salisburgo e militando tuttora nel Lipsia.

Non ha ancora esordito con la nazionale maggiore, e questo è strano visto che c’è un altro ’98 come Mbappé (davvero il più forte al mondo del suo anno), e non sembra particolarmente brillante nonostante buoni dote fisiche. Costa 50 milioni circa, un’autentica truffa. Ma si sa che il Lipsia è una bottega cara.

Milot Rashica è un’ala sinistra kosovara classe ’96 in forza al Werder Brema. Qualora il club tedesco retroceda, e potrebbe accadere davvero essendo penultimo ad una giornata dal termine, potrebbe essere acquistato sfruttando la clausola rescissoria dal valore di 16 milioni. In caso di salvezza, però, la somma raddoppierebbe. Poco prolifico in termini di gol, pare un profilo inidoneo per l’attacco asfittico del Milan.

Patrik Schick, infine, lo conosciamo bene. Rivelazione nella Sampdoria, nell’estate 2017 è stato al centro dell’attenzione per il mancato trasferimento alla Juventus a causa di un problema cardiaco. A fine mercato andò comunque alla Roma e in due stagioni ha timbrato il cartellino solo per 8 volte e sbagliando gol in serie.

Finito al Lipsia, pare essersi ripreso con i suoi 10 gol, ma siamo sempre lì: perché vada al Milan è necessario un attacco a due perché da prima punta non funziona proprio. E non è detto che segni in caso faccia la seconda punta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS