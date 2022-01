Calciomercato Milan: preso Lazetic, addio Pellegri

Il Milan ha trovato il sostituto di Pietro Pellegri che sembra destinato al Torino. Si tratta di Marko Lazetic, giocatore classe 2004 della Stella Rossa. L’attaccante potrebbe essere un nuovo giocatore rossonero. Tutte le cifre dell’affare.

Ancora una volta il Milan si dimostra la squadra più attiva di questa finestra di calciomercato invernale. La società è alla costante ricerca di un difensore e tantissimi sono i nomi in lista. Tuttavia, però, qualche ritocco lo si fa anche all’attacco. I rossoneri hanno sempre puntato sui giovani e questa volta non sono da meno. Nel mirino di Maldini e Massara ci è finito un giovanissimo giocatore, Marko Lazetic.

Ironia della sorte, proprio oggi il giocatore della Stella Rossa è diventato maggiorenne. Il Milan ha adocchiato il giovane centravanti serbo che gioca nella squadra allenata dall’ex interista, Dejan Stankovic. Con questa nuova pedina, il Diavolo avrà rivoluzionato il reparto offensivo ma questo comporterà il sacrificio di qualche giocatore. Infatti, a partire sarà proprio Pietro Pellegri.

Lazetic, il Milan batte la concorrenza del Torino

Il Milan non era l’unica squadra su Lazetic. C’era anche il Torino. I rossoneri, però, hanno battuto la concorrenza dei granata imponendosi per il giocatore. Per potersi accaparrare l’attaccante, il Milan ha offerto 4 milioni in più rispetto a quanto prende attualmente in Serbia. Con la squadra di Belgrado, Lazetic era legato fino al 2024 ma il Milan lo ha voluto a tutti i costi.

Lazetic è figlio d’arte. Il padre, Nikola, era un ex giocatore che militato in diverse squadre di serie A tra cui Lazio, Chievo e Torino. Proprio il Toro, tra l’altro, si è visto soffiare il giocatore ma comunque, la squadra di Urbano Cairo, non rimane a mani vuote. Il Milan, infatti, vorrà girare Pellegri proprio al Torino visto che non c’è stato alcun tipo di riscatto con il Monaco che ha rifiutato i circa 3 milioni per il riscatto del giocatore. Quindi, l’avventura dell’ex milanista continuerà in Serie A come potrebbe iniziare quella di Lazetic.

