Calciomercato Milan: Pobega va al Torino.

Calciomercato Milan: Tommaso Pobega si trasferisce con la formula del prestito secco al Torino di Urbano Cairo che batte la concorrenza del Cagliari e si accaparra il promettente centrocampista in forza allo Spezia la stagione scorsa.

Ancora due giorni e poi si ricomincerà a fare sul serio: la Serie A 2021-2022 è pronta a ripartire sabato 21 agosto con quattro anticipi che vedranno in scena Inter-Genoa, Hellas Verona-Sassuolo, Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. Proprio a quest’ultimo match, che si disputerà alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino, potrebbe prendere parte il nuovo acquisto dei granata, Tommaso Pobega.

Calciomercato Milan: Tommaso Pobega va in prestito secco al Torino di Urbano Cairo.

Reduce da un’ottima stagione con la maglia dello Spezia con la quale ha disputato 20 partite e segnato 6 reti alla sua prima esperienza in Serie A, il giovane centrocampista classe ’99 è pronto a trasferirsi in Piemonte dove dovrebbe trovare più spazio rispetto a quello esiguo garantitogli dal Milan che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, starebbe puntando Tiémoué Bakayoko, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Napoli, per rinforzare il proprio centrocampo.

L’intento del club rossonero è infatti quello di far maturare con tranquillità e calma Pobega altrove per poi richiamarlo, una volta acquisita la giusta esperienza, alla casa madre dove, salvo clamorose soprese, lo aspetta un posto da titolare nel Milan del futuro. La trattativa tra Diavolo e Toro dovrebbe fondarsi su un prestito secco senza diritto od obbligo di riscatto per la stagione ’21-’22 al termine della quale il calciatore triestino tornerà a Casa Milan.

L’affare è in chiusura e, visto l’ottimo precampionato disputato con la maglia dei meneghini, non è da escludere la possibilità che Juric mandi in campo Pobega già sabato sera in occasione della sfida di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Migliori Bookmakers AAMS