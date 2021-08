Dove vedere Inter-Genoa in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 21-08-2021

Dove vedere Inter – Genoa, 1° giornata di Serie A, sabato 21 agosto alle ore 18:30. La partita Inter – Genoa sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Saranno i Campioni d’Italia dell’Inter ad inaugurare la Serie A 2021/2022. I nerazzurri del neo allenatore Simone Inzaghi esordiranno in casa a San Siro contro il Genoa di Davide Ballardini, sabato 21 agosto alle 18:30.

Estate piena di cambiamenti in casa Inter, con il già citato cambio tecnico da Conte ed Inzaghi e gli addii pesanti di Hakimi e Lukaku. Arrivato a parametro Calhanoglu, l’Inter ha aggiunto alla rosa Edin Dzeko e l’esterno destro del PSV e dell’Olanda Denzel Dumfries.

Non sarà facile riconfermare il titolo, l’addio soprattutto di Romelu Lukaku potrebbe pesare più del previsto. Ma il mercato non è ancora finito e un intervento in attacco darebbe all’Inter una rosa almeno da top 4, con la speranza di fare un passo in più in Europa, superando i gironi di Champions.

Ci sono certezze come la solidità difensiva e un’identità tattica ben definita, ma sono tante le incognite. Inzaghi dovrà dimostrare di essere tecnico da big dopo la lunga esperienza sulla panchina della Lazio, e l’Inter dovrà dare conferme nel gioco e nella mentalità. Sempre aspettando un aiuto dal mercato, per completare l’11 titolare che è al momento non completo nella zona avanzata.

Dove vedere Inter – Genoa in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Inter – Genoa, valida per la 1° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv e streaming su DAZN, che da quest’anno si è aggiudicato i diritti del campionato per i prossimi tre anni. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Guarda Inter – Genoa in Diretta Streaming su DAZN.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter – Genoa:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter – Genoa

Per il suo esordio come nuovo allenatore dell’Inter, Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez e degli infortunati Sanchez, Gagliardini e ovviamente Eriksen, atteso da un lungo recupero. Pochi dubbi sulla formazioni che dovrebbe essere un 3-5-1-1. Handanovic in porta, con Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. A centrocampo Barella, Brozovic e Sensi con Perisic e Darmian sulle fasce. Calhanoglu dovrebbe agire come mezza punta alle spalle di Dzeko.

Ballardini deve fare a meno degli squalificati Bani e Behrami. Si va verso il 3-4-1-2 con Sirigu in porta, Criscito, Vanheusden e Biraschi in difesa. Centrocampo con Sturaro e Badej a centrocampo e Czyborra e Sabelli sulle fasce. Hernani trequartista dietro le punte Destro e Pandev.

Probabili formazioni di Inter – Genoa

INTER (3-5-1-1): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic, Calhanoglu, Dzeko. All.: Inzaghi

GENOA (3-4-1-2): Sirigu, Criscito, Vanheusden, Biraschi, Czyborra, Sturaro, Badejm Sabelli, Hernani, Destro, Pandev. All.: Ballardini

Precedenti e statistiche di Inter – Genoa

Nelle sfide dello scorso campionato due vittorie dell‘Inter, sia a Marassi che a San Siro. A Genova i nerazzurri si imposero 0-2 coi gol di Lukaku e D’Ambrosio. Nel match di ritorno a Milano, vittoria nerazzurra per 3-0 con reti di Lukaku,Darmian e Sanchez. L’Inter ha una striscia positiva in casa contro il Genoa che dura dalla stagione 2012/2013, ultima volta che i rossoblu fecero punti a San Siro. Match che terminò 1-1.

