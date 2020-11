Calciomercato Milan: piace Marcus Thuram

Calciomercato Milan: secondo il quotidiano tedesco Blid, i rossoneri sarebbero interessati all’attaccante francese del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram.

La pausa per le nazionali mette il freno ai campionati e lascia libero sfogo alle solite voci di mercato che vedono quella squadra interessata a quel giocatore. In questo senso, l’ultima indiscrezione circolata in rete nelle ultime ore è quella secondo cui il Milan di Maldini e Massara sarebbe interessato a Marcus Thuram, attaccante francese, figlio del noto Lilian, attualmente in forza ai tedeschi del Borussia Mönchengladbach.

Il duttile classe ’97 sarebbe in cima alla lista dei desideri del club milanese che avrebbe in visto in lui il giusto profilo da inserire in una squadra già competitiva che ha fatto molto bene in questi primi due mesi di campionato. L’attuale numero 10 bianconero, all’ombra della Madonnina, prenderebbe il posto di Samu Castillejo che, almeno in queste prime uscite stagionali, non ha convinto più di tanto la dirigenza milanista.

Ovviamente, come nel caso dell‘interesse dei cugini nerazzurri per Malinovskyi e De Paul, non si conoscono i dettagli dell’affare né se lo stesso andrà realmente in porto. Per ora supponiamo si tratti semplicemente di un’indiscrezione di mercato fuoriuscita per riempire il vuoto causato dall’assenza di partite. Bisognerà infatti aspettare gennaio o addirittura l’estate per vedere eventualmente sedute ad un tavolo Milan e Borussia Mönchengladbach.

