Calciomercato Milan: idea Meite con Schone al Torino e Krunic al Genoa

Il Milan starebbe valutando il profilo di Meite per la mediana in un’operazione che potrebbe coinvolgere anche Krunic, diretto verso il Genoa, che cederebbe Schone al Torino

Una premessa è d’obbligo: il centrocampo, e più precisamente il reparto della mediana, non è una priorità assoluta per il Milan, che nella sessione di riparazione del calciomercato invernale proverà ad acquistare un difensore centrale e, nel caso in cui ci fossero occasioni incredibili, solo dopo completare la rosa anche con una punta.

Infatti, la dirigenza dei rossoneri ha fatto sapere che in questo momento non ritiene Rade Krunic in vendita, nonostante gli interessi di Hertha Berlino in Germania e, soprattutto, di Benevento, Genoa e Torino in Italia.

Eppure, nelle ultime ore sarebbero circolate voci molto insistenti su un possibile addio del centrocampista bosniaco, che addirittura potrebbe essere oggetto di un’operazione ad ampio raggio proprio che vedrebbe coinvolti anche il club ligure e i granata.

Infatti, secondo queste ultime indiscrezioni, il Milan starebbe valutando il profilo di Soualiho Meitè, ritenuto un perfetto vice Franck Kessie, che il Torino potrebbe anche accettare di cedere qualora riuscisse ad acquistare Lasse Schone dal Genoa, dove si potrebbe trasferire lo stesso Krunic.

Infatti, il centrocampista franco ivoriano avrebbe chiesto la cessione ai granata, che sarebbero alla ricerca di un regista, che potrebbe essere proprio il vice capitano della Danimarca, ormai messo fuori rosa dai grifoni già in estate dopo aver rifiutato diversi trasferimenti.

La formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ma per il Milan non sembra una priorità in questo momento Meitè né tanto meno il mediano, come raccontato ieri in esclusiva dalla nostra testata, con trattative in corso per altri calciatori.

La sensazione è che molto possa dipendere dalle prime partite di questo nuovo anno e dal possibile proseguo anche in coppa nazionale.

