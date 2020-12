Esclusiva – Calciomercato Milan: offerte ufficiali allo Strasburgo per Simakan e al Tolosa per Kone e Antiste

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it, il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale allo Strasburgo per Simakan sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 12 milioni di euro e al Tolosa per Kone e Antiste, sempre con la stessa formula, per un totale di 15 milioni di euro

Primo posto in classifica, squadra che ha collezionato più punti in tutto il 2020 e tanto entusiasmo, nonostante l’assenza del pubblico negli stadi e i tantissimi infortuni.

Il Milan non vuole essere svegliato dal suo sogno e, anzi, ci crede sempre di più. Come ha dichiarato il tecnico Stefano Pioli alla stampa, la società non ha posto obiettivi specifici, solo quello di arrivare più in alto possibile, magari tornando a conquistare quella qualificazione in Champions League che manca ormai da tantissimi anni.

Non è un segreto che la rosa del Milan ha tre lacune da ricoprire: un difensore centrale, visto che Leo Duarte e Mateo Musacchio sono sul mercato e Matteo Gabbia tornerà dall’infortunio solo a febbraio; un mediano, nonostante Rade Krunic sia stato tolto dal mercato; e un vice Zlatan Ibrahimovic, perché Rafa Leao e Ante Rebic soffrono terribilmente nel ruolo di punta centrale.

D’altronde, più volte il duo dirigenziale rossonero, formato da Paolo Maldini e Federick Massara, ha più volte confermato che il club ha un bel budget ancora a disposizione dalla cessione di Lucas Paquetà al Lione per 20 milioni, soldi mai spesi, ai quali si potrebbero aggiungere i premi per il percorso in Europa League.

Nelle intenzioni del Milan c’è la volontà di non sconvolgere il gruppo squadra creato, ma anche la volontà di completare tutti i reparti confermando il diktat societario di giocatori giovani e talentuosi, dal costo contenuto.

E, in tal senso, secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it negli ambienti rossoneri, nelle ultime ore il Milan avrebbe presentato delle offerte ufficiali per i suoi obiettivi.

Infatti, Maldini avrebbe offerto allo Strasburgo un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione totale da 12 milioni di euro, bonus compresi, per Mohamed Simakan.

Il club francese non versa in buone acque finanziarie e pare sia disposto ad abbassare la richiesta precedente di 18-20 milioni, ma continua a chiedere 15 milioni, possibilmente con una cessione a titolo definitivo.

Inoltre, il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Tolosa per due giocatori: Kouadio Koné, mediano classe 2001, e Janis Antiste, attaccante classe 2002; quest’ultimo già ha visitato Milanello nel 2018.

L’offerta dei rossoneri è un prestito oneroso con diritto di riscatto, così come per Simakan, per una cifra totale pari a 15 milioni di euro, bonus compresi.

Il club francese, che attualmente milita in Ligue 2, partirebbe da una richiesta di 15 milioni solo per il centrocampista, mentre per l’attaccante parte da circa 10 milioni di euro.

L’obiettivo del Milan è quello di abbassare le pretese di Strasburgo e Tolosa. Non è da escludere che i rossoneri possano accontentare il club dell’Alsazia con un trasferimento a titolo definitivo, provando ad accontentare il club di Occitania inserendo dei bonus.

Trattative in corso, ma il Milan fa sul serio e vuole alzare l’asticella per continuare a sognare in grande!

